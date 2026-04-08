أحمد موسى: مصر لا تسعى للحروب والخراب والفتن بل تعمل لاحلال السلام

أشاد الإعلامي احمد موسي، مقدم برنامج علي مسؤليتي بدور مصر في ايقاف الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
وكتب موسي من خلال حسابه الشخصي على منصة اكس: "ولنا كلمة ..شكراااااا مصر 🇪🇬 .. هذا ما كنا نتمناه وقف هذه الحرب اللعينة.
ويتكوف المبعوث الأمريكى للشرق الأوسط أثنى على مصر وجهودها الصادقة مع باكستان والشركاء الاقليميين للتوصل لوقف اطلاق النار .
أكسيوس: مصر لعبت دورا محوريا فى كواليس المفاوضات والتنسيق بين أمريكا وإيران لسد الفجوات بينهما".
وتابع أحمد موسي، قائلا: "تحية لمصر الشريفة العظيمة على ما تقوم به من أجل السلام.. شكرااا مصر العظيمة التى لا تسعى فى أى وقت للحروب والخراب والفتن بل تعمل لاحلال السلام والتنمية ووقف الحروب.
وواصل أحمد موسي، قائلا: "مصر ليست فى حاجة لشهادة أحد.. مصر لعبت دورا تاريخيا عظيما طوال ٤٠ يوما من الجهود والعمل مع كل الأطراف من الولايات المتحدة وإيران وباكستان وتركيا والدول العربية الشقيقة .
واضاف: "مصر تحظى بثقة واحترام من الجميع وكان دورها مهما وقويا.. مصر رمانة ميزان المنطقة بكاملها وهذه حقيقة لا تقبل الجدل او التشكيك.. من يشكك فى دور مصر فهو لئيم وعاجز وموتور وحقود ومدلس وتافه.
وختم أحمد موسي تعليقه، قائلا: “شكراااا مصر العظيمة على كل المواقف التاريخية والمشرفة والوطنية من أجل السلام ..عاشت بلادى وعاشت أمتنا العربية وحفظ الله شعوبنا وقادتنا.. ودائما تحيا مصر برجالها المخلصين”.