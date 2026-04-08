ليلة أوروبية مشتعلة.. صراع باريس سان جيرمان وليفربول وثأر برشلونة وأتلتيكو مدريد يرسمان ملامح ربع النهائي بأبطال أوروبا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو أمسية أوروبية من العيار الثقيل حيث تتواصل منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بإيقاع مرتفع يحمل في طياته صدامين من نوع خاص، الأول بين باريس سان جيرمان وليفربول والثاني كلاسيكو إسباني متجدد بين برشلونة وأتلتيكو مدريد في مواجهتين لا تقبلان التوقعات بقدر ما تفتحان الباب لكل السيناريوهات.

على ملعب حديقة الأمراء لا تبدو المواجهة بين باريس سان جيرمان وليفربول مجرد مباراة ذهاب بل صراع بين فريقين يسيران في اتجاهين متباينين هذا الموسم.

يدخل الفريق الباريسي اللقاء بثقة واضحة مدعومًا باستقرار فني وتوهج هجومي جعله يبدو أقرب من أي وقت مضى لتحقيق حلمه الأوروبي مجددًا خاصة بعد استعادة توازنه محليًا وقاريًا وامتلاكه عناصر حاسمة قادرة على صنع الفارق في أي لحظة.

في المقابل يصل ليفربول إلى باريس مثقلًا بالضغوط بعد سلسلة من النتائج السلبية التي أفقدته بريقه المعتاد وأدخلت الشك في قدرته على مجاراة الكبار هذا الموسم.

الهزيمة الثقيلة الأخيرة كانت بمثابة جرس إنذار ليس فقط على مستوى الأداء بل على مستوى الروح أيضًا وهو ما اعترف به لاعبو الفريق أنفسهم.

وتتحول هذه المباراة إلى فرصة أخيرة للإنقاذ بالنسبة للفريق الإنجليزي الذي لم يعد يملك رفاهية التعثر خاصة أن دوري الأبطال أصبح المسار الوحيد لإنقاذ موسمه.

تفوق باريسي.. وثغرة تقلق إنريكي

ورغم الأفضلية النسبية لباريس سان جيرمان إلا أن الفريق لا يخلو من نقاط ضعف أبرزها عدم الاستقرار في مركز حراسة المرمى وهي أزمة قد تتحول إلى نقطة حاسمة في مواجهة فريق يمتلك خبرات هجومية كبيرة مثل ليفربول.

ومع ذلك يعول المدرب لويس إنريكي على الحالة الفنية المميزة لنجومه وعلى رأسهم عثمان ديمبيلي وخفيتشا كفاراتسخيليا اللذين يقودان واحدة من أقوى المنظومات الهجومية في البطولة.

ليفربول بين الماضي والحاضر

المواجهة تعيد إلى الأذهان صدامات الموسم الماضي لكن الفارق هذه المرة كبير لأن ليفربول لم يعد ذلك الفريق الذي يفرض إيقاعه بثبات بل أصبح يبحث عن استعادة هويته المفقودة.

ورغم ذلك تبقى خبرة الفريق الأوروبي عنصرًا لا يمكن تجاهله خاصة في مثل هذه الليالي حيث تُحسم التفاصيل الصغيرة مصير المباريات.

كلاسيكو بنكهة أوروبية.. برشلونة وأتلتيكو في صراع مفتوح

في المواجهة الثانية يتجدد الصدام بين برشلونة وأتلتيكو مدريد لكن هذه المرة على المسرح الأوروبي بعد أيام قليلة من لقائهما في الدوري الإسباني.

يدخل برشلونة المباراة بمعنويات مرتفعة مستفيدًا من نتائجه القوية هذا الموسم وسلسلة انتصارات تعكس استقرارًا فنيًا واضحًا تحت قيادة هانزي فليك الذي أعاد للفريق هويته الهجومية.

ويمتلك الفريق الكتالوني قوة هجومية ضاربة تجمع بين الشباب والخبرة مع تألق لافت للنجم الصاعد لامين جمال إلى جانب خبرة روبرت ليفاندوفسكي.

عقدة أوروبية تقلق برشلونة

ورغم التفوق المحلي فإن برشلونة يدرك جيدًا أن مواجهاته الأوروبية أمام أتلتيكو مدريد لم تكن سهلة بل كثيرًا ما شكلت عقدة حقيقية له في الأدوار الإقصائية.

وهذا ما يمنح الفريق المدريدي أفضلية نفسية حتى وإن كانت نتائجه الأخيرة لا تعكس أفضل حالاته.

أتلتيكو.. الفرصة الأخيرة لإنقاذ الموسم

يدخل أتلتيكو مدريد اللقاء تحت ضغط كبير بعد تراجع نتائجه في الفترة الأخيرة ليصبح دوري الأبطال أحد آخر آماله لإنقاذ موسمه.

ويعتمد الفريق على خبرة مدربه دييجو سيميوني وروح لاعبيه القتالية إلى جانب طموح نجمه أنطوان جريزمان الذي يبحث عن نهاية مثالية لمسيرته مع الفريق.