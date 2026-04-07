سيميوني يعلن قائمة أتلتيكو مدريد لمواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا

أعلن المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني قائمة فريق أتلتيكو مدريد التي ستتوجه إلى مدينة برشلونة، استعدادًا لمواجهة قوية أمام برشلونة، غدًا الأربعاء، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويدخل أتلتيكو مدريد اللقاء بطموحات كبيرة لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار، تسهّل مهمته قبل مباراة الإياب، حيث يعتمد سيميوني على الصلابة الدفاعية المعتادة، إلى جانب القوة الهجومية التي يقودها أنطوان جريزمان وجوليان ألفاريز.

وتأتي المواجهة في توقيت حاسم من الموسم، حيث لا تقتصر أهميتها على التأهل إلى نصف النهائي، بل تمثل صراعًا قويًا على الهيمنة الإسبانية في البطولة القارية، فضلًا عن تعزيز تصنيف الأندية على مستوى الاتحاد الأوروبي.

قائمة أتلتيكو مدريد أمام برشلونة



وشهدت القائمة تواجد العناصر الأساسية، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: خوسيه موسو – ميتشيل دي لويس

خط الدفاع: روجيري – ميندوزا – لينجليه – ناهويل مولينا – هانكو – مارك بوبيل – لي نورماند – إسكيفيل – خوليو دياز

خط الوسط: كوكي – أليكس باينا – تياجو ألمادا – ماركوس يورينتي – أوبيد فارجاس

خط الهجوم: أنطوان جريزمان – سورلوث – جوليان ألفاريز – جوليانو سيميوني – أديمولا لوكمان – نيكو جونزاليس



وتعكس القائمة نية سيميوني في خوض المباراة بأسلوب متوازن، مع الاعتماد على عناصر هجومية مميزة مثل أديمولا لوكمان ونيكو جونزاليس وتياجو ألمادا، في محاولة لمباغتة برشلونة وعدم الاكتفاء بالدور الدفاعي فقط.