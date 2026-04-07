وصول بعثة الزمالك إلى الجزائر استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد في الكونفدرالية | صور

وصلت بعثة الزمالك إلى الجزائر منذ قليل، بعد أن غادر الفريق القاهرة صباح اليوم الثلاثاء، استعدادًا لخوض مواجهة قوية في ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع نظيره شباب بلوزداد الجزائري في مباراة تحمل أهمية كبيرة للفريقين، حيث يسعى الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار تسهّل مهمته قبل لقاء الإياب.

وتقام مباراة الذهاب يوم الجمعة الموافق 10 أبريل، على أن يعود الزمالك إلى القاهرة لخوض مباراة الإياب يوم 17 أبريل على ستاد القاهرة الدولي، وسط حضور جماهيري متوقع أن يكون كبيرًا لدعم الفريق في حسم بطاقة التأهل.