المؤبد للإخواني محمود عزت و36 آخرين في التخابر مع دول أجنبية

قضت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، اليوم، بالسجن المؤبد على الإخواني محمود عزت و36 متهمًا آخرين، فيما عاقبت 27 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وذلك في القضية المعروفة بالتخابر مع دول أجنبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب عزت، وائل عمران، ومحمود زيدان.

كما قضت المحكمة بمعاقبة 6 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، و3 متهمين بالسجن لمدة 5 سنوات، ومعاقبة متهمين اثنين بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، وبراءة متهم واحد.

وألزمت المحكمة جميع المتهمين المحكوم عليهم، متضامنين، بسداد مبلغ 7 مليارات و54 مليونًا و734 ألف جنيه لصالح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مع إدراجهم على قوائم الإرهاب، وحظر إقامة المتهم الثاني عشر، علي إبراهيم، بأي من المحافظات الحدودية.

وشمل الحكم كذلك إغلاق عدد من القنوات الفضائية، من بينها «مكملين» و«الثورة» و«الشرق» و«الوطن»، إلى جانب غلق مقار بعض الجمعيات التابعة للجماعة داخل البلاد وخارجها.