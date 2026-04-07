هرمز في قلب التصعيد .. إيران تهاجم أمريكا وإسرائيل.. "جرائم بشعة" وتحذير من كارثة نووية

أكد مندوب إيران لدى مجلس الأمن، أمير سعيد إيرواني، أن المشروع الأممي بشأن مضيق هرمز يتجاهل الأسباب الجذرية للأزمة الراهنة.

الحرب غير المشروعة ضد إيران

وأضاف «إيرواني» خلال جلسة مجلس الأمن حول الملاحة في مضيق هرمز، أن الولايات المتحدة وإسرائيل ترتكبان جرائم بشعة بحق الإيرانيين، موضحا أن الحرب غير المشروعة ضد إيران أثرت على السلامة البحرية في المنطقة.

وأضاف مندوب إيران لدى مجلس الأمن، أن التدابير القانونية التي اتخذتها إيران في مضيق هرمز جاءت ممارسة لحقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

البرنامج النووي الإيراني برنامج سلمي

وأشار إلى أن السفن غير التابعة للدول المشاركة في الحرب يمكنها المرور من مضيق هرمز، مؤكدا أن البرنامج النووي الإيراني برنامج سلمي.

نرفض أي وقف إطلاق نار مؤقت

وحذر مندوب إيران لدى مجلس الأمن، من أي استهداف للمنشآت النووية الإيرانية سيشكل كارثة، مشيرا إلى أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على بلادنا انتهاك صارخ للقانون الدولي.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل تستهدفان البنية التحتية المدنية في البلاد بصورة ممنهجة، مؤكدا أننا نرفض أي وقف إطلاق نار مؤقت.