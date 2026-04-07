انتهاء مهلة ترامب لـ إيران
00
س
:
00
د
:
00
ث
قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لو شغال في القطاع الخاص.. ازاي تاخد 5 أيام إجازة متواصلة خلال أبريل

5 أيام إجازة
5 أيام إجازة
تقرير أخبار البلد

أصدرت وزارة العمل القرار رقم 346 لسنة 2025، والذي يقضي بمنح العاملين المسيحيين في القطاع الخاص إجازات رسمية مدفوعة الأجر خلال أعيادهم ومناسباتهم الدينية، مع تقديم تسهيلات إضافية تضمن لهم ممارسة شعائرهم بحرية، في خطوة تكرس قيم المواطنة وتدعم التنوع داخل بيئة العمل.

 5 أيام متصلة في أبريل

وفقاً للقرار، سيستفيد العاملون من الأقباط الأرثوذكس من عطلة طويلة تصل إلى 5 أيام متصلة، تبدأ من الأسبوع الثاني من شهر أبريل على النحو الآتي:

الخميس 9 أبريل: إجازة "خميس العهد" (مدفوعة الأجر للمسيحيين).

الجمعة والسبت (10 و11 أبريل): العطلة الأسبوعية المعتادة.

الأحد 12 أبريل: إجازة "عيد القيامة المجيد" (مدفوعة الأجر للمسيحيين).

الاثنين 13 أبريل: إجازة "شم النسيم" (عطلة رسمية عامة لجميع المصريين).

كما تضمن القرار ميزة إضافية تتيح للعاملين إمكانية تأخير الحضور إلى العمل حتى الساعة العاشرة صباحاً في بعض المناسبات الدينية المحددة.

لم يقتصر القرار الوزاري على طائفة بعينها، بل شمل أيضاً العاملين من الطائفتين الكاثوليكية والبروتستانتية، حيث أقر حقهم في إجازات مدفوعة الأجر في مناسبات:

رأس السنة الميلادية.

عيد الميلاد المجيد.

عيد القيامة.

شم النسيم وعيد العمال.. إجازات للجميع

بينما يختص المسيحيون ببعض أيام الإجازات الدينية، يلتقي جميع المصريين (في القطاعين الحكومي والخاص) في عطلات رسمية موحدة:

الإثنين 13 أبريل (شم النسيم): وهو عيد ذو طابع شعبي تاريخي يحتفل به كافة المصريين.

الخميس 1 مايو (عيد العمال): يترقب الموظفون إجازة رسمية جديدة مطلع شهر مايو تقديراً لجهود العمال.

يأتي هذا القرار ليعكس حرص الدولة المصرية على حقوق جميع الطوائف الدينية، وتوفير بيئة عمل مرنة تحترم الخصوصية العقائدية، مما يساهم في تعزيز روح الانتماء والمساواة بين كافة أبناء الوطن الواحد.

العاملين المسيحيين القطاع الخاص إجازات رسمية مدفوعة الأجر المواطنة بيئة العمل الأقباط الأقباط الأرثوذكس

