أطعمة ومشروبات طبيعية تساعد على الهضم وتمنع الانتفاخ

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة انتفاخ البطن، وهي من أكثر اضطرابات الجهاز الهضمي شيوعًا، وغالبًا ما تحدث نتيجة الإمساك أو تراكم الغازات أو احتباس السوائل داخل الجسم.

أطعمة ومشروبات تساعد على التخلص من الانتفاخ

ووفقًا لتقرير طبي نشره موقع Healthline، فإن بعض الأطعمة والمشروبات يمكن أن تساعد بشكل طبيعي في تقليل الانتفاخ من خلال تحسين صحة الأمعاء، وتعزيز عملية الهضم، وتقليل احتباس السوائل :

أطعمة تقلل الانتفاخ

- الأفوكادو:

يحتوي الأفوكادو على نسبة عالية من البوتاسيوم الذي يساعد على تنظيم توازن السوائل داخل الجسم، كما أنه غني بالألياف التي تحسن حركة الأمعاء وتقلل الإمساك.

- الخيار:

يتكون الخيار من حوالي 95٪ ماء، ما يساعد على ترطيب الجسم وتقليل احتباس السوائل، وهو أحد أسباب الانتفاخ الشائعة.

- الزبادي:

يحتوي الزبادي على البروبيوتيك، وهي بكتيريا نافعة تساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي وتقليل الانتفاخ خاصة لدى مرضى القولون العصبي.

- التوت:

يحتوي التوت على مضادات الأكسدة والألياف التي تساعد على تقليل الالتهابات وتحسين صحة الأمعاء

- الكرفس:

يعمل الكرفس كمدر طبيعي للبول، مما يساعد الجسم على التخلص من السوائل الزائدة وتقليل الانتفاخ.

ـ الزنجبيل:

يساعد الزنجبيل على تسريع عملية تفريغ المعدة وتحسين الهضم، مما يقلل الشعور بالامتلاء والانتفاخ.

- الموز:

يحتوي الموز على البوتاسيوم والألياف التي تساعد على تقليل احتباس السوائل وتحسين الهضم.

ـ البابايا:

تحتوي البابايا على إنزيم يساعد على هضم البروتينات وتحسين عملية الهضم.

- الهليون:

يحتوي على ألياف البريبايوتك التي تدعم نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء.

- الشوفان:

يحتوي الشوفان على ألياف قابلة للذوبان تساعد على تنظيم حركة الأمعاء وتقليل الغازات.

مشروبات تساعد في تقليل الانتفاخ

ـ الشاي الأخضر:

يحتوي على مضادات أكسدة تساعد على تقليل الالتهابات وتحسين صحة الجهاز الهضمي.

ـ شاي النعناع:

يساعد على تهدئة عضلات الجهاز الهضمي وتقليل الغازات.

ـ الكومبوتشا:

مشروب مخمر غني بالبروبيوتيك يساعد على تحسين توازن البكتيريا في الأمعاء.

ـ الكفير:

منتج ألبان مخمر يساعد على تحسين الهضم وتقليل الانتفاخ.

أطعمة تزيد الانتفاخ

وينصح الخبراء بتقليل بعض الأطعمة التي قد تسبب الغازات مثل:

المشروبات الغازية

البقوليات

الكرنب والبروكلي

البصل والثوم

بعض منتجات الألبان

المكسرات

الحبوب الكاملة

نصائح لتقليل انتفاخ البطن

ـ تناول الطعام ببطء

ـ مضغ الطعام جيدًا

ـ ممارسة الرياضة بانتظام

ـ تناول وجبات صغيرة

ـ تقليل استخدام الشاليمو أثناء الشرب

ـ متابعة الأطعمة التي تسبب الانتفاخ

متى يجب استشارة الطبيب

وينصح الأطباء باستشارة الطبيب إذا كان الانتفاخ:

ـ مستمرًا لفترة طويلة

ـ مصحوبًا بألم شديد

ـ مرتبطًا بفقدان الوزن

ـ مصحوبًا بإمساك مزمن