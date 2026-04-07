توافد ضيوف حفل تأبين فهمي عمر إلى ماسبيرو

وصل عدد من الإعلاميين والشخصيات العامة إلى ماسبيرو للمشاركة في حفل تأبين شيخ الإذاعيين فهمي عمر، حيث وصل قبل قليل الدكتور أحمد فهمي عمر نجل الراحل الكبير ومحافظ الغربية الأسبق اللواء أحمد ضيف والإعلامي مصطفى بكري واللواء هشام الهواري.

يتضمن حفل التأبين كلمة لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام وكلمة للدكتور أحمد فهمي عمر ، ويتضمن كذلك كلمات من قيادات ورموز الإذاعة والتليفزيون وتلاميذ ومحبي الراحل الكبير.

كما يتضمن الحفل عرض مناقب الفقيد ومعالم من سيرته الذاتية ، وذلك عبر فيلم تسجيلي قصير من إنتاج القناة الأولى بالتليفزيون المصري.