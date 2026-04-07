حي عين شمس ينفذ حملات لإخلاء الشوارع من الباعة الجائلين| صور

شنت الأجهزة التنفيذية بحي عين شمس حملة مكثفة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين من محيط محطة مترو عين شمس، وذلك في إطار جهود إعادة الانضباط للشارع وتحقيق السيولة المرورية.

وجاءت الحملة تحت إشراف الأستاذ محمد محجوب رئيس الحي، وبمتابعة الأستاذة هناء سكرتير عام الحي، وبمشاركة إدارة الإشغالات بقيادة أحمد القط، وبالتنسيق مع شرطة المرافق برئاسة الرائد محمد حسام.

وأسفرت الحملة عن إزالة عدد من الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتأكيد على استمرار الحملات بشكل دوري للحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة.