الأوقاف: تخصيص 6626 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك على مستوى الجمهورية
بث مباشر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين ليلة 22 رمضان بالسعودية
قائد قوات بحرية الحرس الثوري الإيراني: لا يحق لأي سفينة مرتبطة بالمعتدين المرور عبر مضيق هرمز
مؤسسة "أبو العينين" تستضيف بطلات التعافي من السرطان في حفل إفطار بحضور نبيلة مكرم
الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا برئيس الجمهورية اللبنانية
لتعزيز الدعم الاجتماعي| صرف منحة رمضان وعيد الفطر للعمالة غير المنتظمة 2026.. وخبير يعلق
دعاء ليلة القدر 21 رمضان.. أفضل الأدعية المستجابة في أول الليالي الوترية
وزير الخارجية الألماني: الحرب على إيران لا يجب أن تغطي الكارثة الإنسانية في غزة
ضياء رشوان: حسابات غير مصرية تقف وراء حملات الإساءة لدول الخليج على مواقع التواصل
إيران تعلن القبض على 30 شخصا بتهم التجسس لصالح إسرائيل وأمريكا
عضو مجلس إدارة الأهلي السابق: زيزو لم يصنع الفارق وتسبب في أزمات داخل الفريق
رغم الارتفاع العالمي.. ضعف السيولة يضغط على أسعار الذهب في مصر
محافظات

رفع الإشغالات والباعة الجائلين بالأسواق والمناطق السكنية وغلق وتشميع لأنشطة مخالفة في أسوان

محمد عبد الفتاح

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة العميد أحمد صالح ، وبمتابعة ومشاركة لنواب رئيس المدينة إبراهيم همام ، ومحمد ربيع ، وأيضاً رؤساء الأحياء والعاملين والفنيين بالتعاون والتنسيق مع شرطة المرافق بقيادة المقدمة أسامة الحوفى ، بتنفيذ حملات رفع الإشغالات والباعة الجائلين بالأسواق والمناطق السكنية خلال الفترة الصباحية والمسائية ، مع التشديد على أصحاب المقاهى والكافتيريات بمنع التعدى على حرم الطريق ، والالتزام بخطوط التنظيم ، وفى حالة المخالفة وعدم الإلتزام سيتم تنفيذ إجراءات الغلق والتشميع للمنشآة المخالفة .

تنفيذاً لتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف الجهود خلال المرحلة الحالية على مدار اليوم أثناء الفترة الصباحية والمسائية لتنفيذ أعمال النظافة العامة ، ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، وتفريغ الصناديق والحاويات من القمامة لخلق متنفس حيوى وبيئة نظيفة ، مع تحسين جودة الخدمات المقدمة بما ينعكس بالإيجاب على المواطن الأسوانى .

جهود متنوعة

وقد تم رفع الإشغالات الموجودة خارج المحال التجارية داخل السوق السياحى والأسواق الجانبية ، كما تم غلق وتشميع المحال والورش المخالفة بنطاق حى جنوب ، لكونها تعمل بدون ترخيص ، فضلاً عن غلق مخبز بنطاق حى شرق لمخالفته للإشتراطات والضوابط المنظمة .

وفى نفس السياق تم مصادرة 5 عربات خاصة بالنباشين ، والتحفظ عليها ، وذلك لقيامهم بإلقاء القمامة والمخلفات فى الشوارع والميادين أثناء فرز الصناديق والحاويات ، وهو الذى يؤدى إلى التلوث البيئى .

كما تم أيضاً فى مجال التصدى لمخالفات البناء ومنع التعدى على أملاك الدولة قامت الوحدة المحلية بالإزالة الفورية لـ ٣ حالات تعد على أملاك الدولة فى المهد بجوار الإسكان المتميز .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

مدبولي

الحكومة تقرر مد زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين

اسعار الدواجن اليوم

بعد زيادة البنزين.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء

الدكتور مصطفى مدبولي

التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل

أسعار البنزين الجديدة

بعد زيادة أسعار البنزين .. الحبس والغرامة 100 ألف جنيه لمن يقوم بهذا الفعل

اسطوانة الغاز

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار اليوم.. فيديو

المتهم

قرار عاجل من المحكمة بشأن واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس

اسعار البنزين الجديدة

ارتفاع 3 جنيهات.. أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة اليوم

الدكتور ضياء العوضي

الأطباء تشطب ضياء العوضي من سجلاتها وتسقط عضويته

1600 جنيه على البطاقة.. تفاصيل زيادة منحة التموين بعد إعلان رئيس الوزراء

تكريم نائب رئيس جامعة عين شمس في احتفالية "المرأة المصرية أيقونة النجاح"

صدى البلد ينعى والد الزميلة أمل فوزي

كيف تأكل كحك العيد دون زيادة الوزن؟.. أكتشف السر

نصائح لتناول كحك العيد دون زيادة الوزن

قبل العيد.. طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة

طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة..

الوحدة الصامتة.. كيف تؤثر العزلة على الصحة النفسية للإنسان؟

الوحدة الصامتة.. كيف تؤثر العزلة على الصحة النفسية للإنسان؟

حملات رقابية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بالشرقية

مخبز

مي عز الدين

أول تعليق من مي عز الدين بعد العملية الجراحية وخروجها من المستشفى

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

