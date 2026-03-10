رفع الإشغالات والباعة الجائلين بالأسواق والمناطق السكنية وغلق وتشميع لأنشطة مخالفة في أسوان

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة العميد أحمد صالح ، وبمتابعة ومشاركة لنواب رئيس المدينة إبراهيم همام ، ومحمد ربيع ، وأيضاً رؤساء الأحياء والعاملين والفنيين بالتعاون والتنسيق مع شرطة المرافق بقيادة المقدمة أسامة الحوفى ، بتنفيذ حملات رفع الإشغالات والباعة الجائلين بالأسواق والمناطق السكنية خلال الفترة الصباحية والمسائية ، مع التشديد على أصحاب المقاهى والكافتيريات بمنع التعدى على حرم الطريق ، والالتزام بخطوط التنظيم ، وفى حالة المخالفة وعدم الإلتزام سيتم تنفيذ إجراءات الغلق والتشميع للمنشآة المخالفة .

تنفيذاً لتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف الجهود خلال المرحلة الحالية على مدار اليوم أثناء الفترة الصباحية والمسائية لتنفيذ أعمال النظافة العامة ، ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، وتفريغ الصناديق والحاويات من القمامة لخلق متنفس حيوى وبيئة نظيفة ، مع تحسين جودة الخدمات المقدمة بما ينعكس بالإيجاب على المواطن الأسوانى .

جهود متنوعة

وقد تم رفع الإشغالات الموجودة خارج المحال التجارية داخل السوق السياحى والأسواق الجانبية ، كما تم غلق وتشميع المحال والورش المخالفة بنطاق حى جنوب ، لكونها تعمل بدون ترخيص ، فضلاً عن غلق مخبز بنطاق حى شرق لمخالفته للإشتراطات والضوابط المنظمة .

وفى نفس السياق تم مصادرة 5 عربات خاصة بالنباشين ، والتحفظ عليها ، وذلك لقيامهم بإلقاء القمامة والمخلفات فى الشوارع والميادين أثناء فرز الصناديق والحاويات ، وهو الذى يؤدى إلى التلوث البيئى .

كما تم أيضاً فى مجال التصدى لمخالفات البناء ومنع التعدى على أملاك الدولة قامت الوحدة المحلية بالإزالة الفورية لـ ٣ حالات تعد على أملاك الدولة فى المهد بجوار الإسكان المتميز .