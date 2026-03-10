الأوقاف: إقامة صلاة عيد الفطر بمكبرات الصوت المناسبة دون مبالغة

أعلنت وزارة الأوقاف تخصيص (6626) ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك على مستوى الجمهورية، إضافة إلى المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة العيد، وذلك في إطار حرص الوزارة على التيسير على المواطنين وتمكينهم من أداء شعائرهم في أجواء إيمانية منظمة وآمنة.

وأكدت الوزارة، أنها أتمت استعداداتها المبكرة لصلاة العيد؛ حيث جرى تجهيز الساحات والمساجد المخصصة لذلك على الوجه الأمثل، مع مراعاة تهيئة أماكن مناسبة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بما يحقق السكينة والتنظيم ويُيسر على المصلين أداء الصلاة في أجواء من الطمأنينة والفرحة.



وشددت الوزارة على عدد من الضوابط المنظمة لإقامة صلاة العيد بالساحات، من أهمها:

• الالتزام بالساحات التي حددتها الوزارة فقط، وعدم إقامة الصلاة في غيرها.

• عدم السماح باستغلال الساحات في أي أنشطة أخرى غير أداء صلاة العيد.

• المحافظة على نظافة المساجد والساحات، وعدم الإضرار بالممتلكات العامة.

• التعاون والتنسيق الكامل مع جميع الهيئات والوزارات المعنية لضمان حسن التنظيم.



• ترشيد سلوك المصلين بما يمنع إعاقة حركة الدخول والخروج، ويحافظ على انسيابية الحركة.

• توفير مكبرات الصوت المناسبة دون مبالغة أو تنافس، بما يحقق المقصود من إسماع المصلين دون إزعاج.

• ترتيب الواعظات للإشراف على أماكن صلاة السيدات بما يحقق الالتزام والسكينة، ويُسهم في تنظيم أداء الصلاة.

وشدد الوزارة، على أن جميع مديريات الأوقاف بالمحافظات تتابع الاستعدادات أولًا بأول؛ لضمان خروج صلاة العيد في أبهى صورة تعكس روح المناسبة المباركة، وتُبرز رسالة المساجد في نشر القيم الإيمانية والفرحة المجتمعية في هذا اليوم العظيم.