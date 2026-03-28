محافظ أسيوط يتفقد السوق الحضاري التجاري بالحمراء ويوجه بتطويره لاستيعاب الباعة الجائلين

أجرى اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، جولة ميدانية لتفقد السوق الحضاري التجاري بشارع التحكم المركزي بمنطقة الحمراء، وذلك ضمن خطة متكاملة تنفذها المحافظة لإعادة تنظيم الأسواق وتوفير بدائل آمنة ومناسبة للباعة الجائلين وتحقق السيولة المرورية، في خطوة جديدة تعكس توجهات المحافظة نحو تحقيق الانضباط بالشوارع،

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وأبوالعيون إبراهيم رئيس حي شرق، ويسري سند مدير إدارة المواقف، حيث حرصوا على تفقد مكونات السوق والوقوف على حالته الإنشائية والخدمية، تمهيدًا لاتخاذ قرارات عاجلة بشأن تطويره ورفع كفاءته.

وخلال الجولة، استعرض محافظ أسيوط الإمكانيات المتاحة داخل السوق، والذي يضم 71 محلًا و100 باكية، مشددًا على أهمية الاستغلال الأمثل لكافة مكوناته وعدم ترك أي مساحات غير مستغلة، مع الإسراع في تنفيذ أعمال التطوير اللازمة لتهيئته لاستقبال الباعة الجائلين بصورة منظمة، بما يسهم في تخفيف التكدسات المرورية، ورفع كفاءة الشوارع.

وأكد اللواء محمد علوان أن الأسواق الحضارية تمثل أحد أهم الحلول العملية لمشكلة الباعة الجائلين، حيث توفر بيئة عمل آمنة ومنظمة، وتضمن في الوقت ذاته الحفاظ على حقوق الباعة ومصادر رزقهم، موجهًا بضرورة التنسيق الكامل مع الغرفة التجارية المصرية، باعتبارها الجهة التابعة لها السوق، للعمل على تطويره ورفع كفاءته، ليكون سوقًا حضاريًا قادرًا على جذب المواطنين والباعة على حد سواء.

كما شدد المحافظ على أهمية مراعاة البعد الاجتماعي مع الباعة الجائلين، وتقديم التيسيرات اللازمة التي تشجعهم على الانتقال إلى السوق الجديد، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في دعم هذه الفئة، بالتوازي مع تنفيذ القانون وإنهاء مظاهر الإشغالات والتعديات التي تعيق حركة المواطنين.

وفي ختام جولته، أكد محافظ أسيوط أن المحافظة ماضية بقوة في استعادة الوجه الحضاري، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة ويعزز من جهود التنمية الشاملة على أرض المحافظة.