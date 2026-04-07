نائبة الكونجرس رشيدة طليب: اعزلوا ترامب فورا.. مختل عقليا لا يصلح للحكم

طالبت النائبة الديمقراطية عن ولاية ميشيغان، رشيدة طليب، اليوم الثلاثاء، الحكومة الأمريكية بتفعيل التعديل الخامس والعشرين للدستور وعزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه فوراً، بعد تهديده بالإبادة الجماعية للقضاء على "الحضارة بأكملها" في إيران.

ونشرت طليب على وسائل التواصل الاجتماعي قائلة: "بعد قصف مدرسة وارتكاب مجزرة بحق فتيات صغيرات، يهدد مجرم الحرب في البيت الأبيض بالإبادة الجماعية. لقد حان الوقت لتفعيل التعديل الخامس والعشرين. يجب عزل هذا المجنون من منصبه".

ودعمت عدة شخصيات ديمقراطية هذا المطلب، من بينهم النائب مارك بوكان من ولاية ويسكونسن، الذي وصف ترامب بأنه "مختل عقلياً وخطير لدرجة لا تسمح له بامتلاك رموز الأسلحة النووية"، مضيفاً: "التعديل الخامس والعشرون الآن".

كما صرح النائب شري ثانيدار من ميشيغان بعد منشور ترامب على موقع تروث سوشيال" قائلاً: "لقد هدد للتو بذبح 100 مليون شخص. من الواضح أنه غير مؤهل لرئاسة البلاد، ويجب تفعيل التعديل الخامس والعشرين للدستور". وأضاف: "إذا استمر نائب الرئيس ومايك روبيو والآخرون في جبنهم، على الكونغرس بذل كل ما في وسعه لوقف ترامب وهذه الحرب".

أما النائب رو خانا من كاليفورنيا، الذي قاد حملة لإصدار قرار في مجلس النواب بشأن صلاحيات الحرب، فأكد أيضاً ضرورة العزل: "عندما يهدد رئيس أمريكي بانقراض حضارة ما، يجب أن نسعى لتفعيل التعديل الخامس والعشرين وإزالته إذا كان للكونغرس قيمة واستقلالية".

وينص التعديل الخامس والعشرون على أن نائب الرئيس وأغلبية أعضاء مجلس الوزراء - أو هيئة معينة يشكلها الكونغرس - يمكنهم إعلان أن الرئيس "غير قادر على ممارسة صلاحيات وواجبات منصبه" وعزله، وتعيين نائب الرئيس كرئيس بالنيابة.

ورغم أن حكومة ترامب مليئة بالمتملقين الذين يغدقون عليه المديح، ما يجعل أي محاولة لتفعيل التعديل الخامس والعشرين صعبة التنفيذ، إلا أن الدعوات لتفعيل هذا الإجراء ازدادت بعد تهديدات الرئيس في عيد الفصح، حين حذر القادة الإيرانيين قائلاً: "افتحوا مضيق هرمز اللعين، وإلا ستعيشون في الجحيم".

من جهته، حذر ديلان ويليامز، نائب رئيس الشؤون الحكومية في مركز السياسة الدولية، المسؤولين الحكوميين قائلاً: "إذا شاركتم بأي شكل من الأشكال في المساعدة على هذا، فستكونون مذنبين بارتكاب جريمة إبادة جماعية. استخدموا التعديل الخامس والعشرين الآن لعزل ترامب من منصبه بشكل قانوني".

كما أصدر المجلس الوطني الإيراني الأمريكي بياناً دان فيه تهديد الرئيس بالإبادة الجماعية، مؤكدًا أن "القادة العسكريين ليسوا ملزمين باتباع الأوامر غير القانونية، بما في ذلك تدمير الأهداف المدنية". ودعا المجلس ترامب للتراجع عن تهديده ضد 92 مليون إيراني، وإلا يجب على الكونغرس أن يكون مستعداً لعزله قانونياً.