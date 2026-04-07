انتهاء مهلة ترامب لـ إيران
قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طرد محمد الشناوي بعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا .. ما السبب
خاص | العثور على زجاجات خمور داخل دولاب التمريض بمستشفى النصر للتأمين .. صور
فتى 14 عاما وراء استبعاد ايطاليا من المشاركة في كأس العالم.. ماذا فعل؟
فخري لاكاي يتوج بجائزة رجل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا
حمادة هلال يعلن إصابة والده بشلل نصفي .. التفاصيل الكاملة
مصطفى بكري : القيادة السياسية تدير الأزمة الاقتصادية بحكمة
بين السرية والحذر.. ترامب يؤكد استمرار المفاوضات مع إيران
ترقب عالمي لقرار ترامب .. البيت الأبيض يعلق على مقترح تمديد مهلة إيران
انتهاك للمقدسات.. مفتي الجمهورية يدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى
خبير تحكيمي يحسم الجدل بشأن عدم احتساب ركلة جزاء للأهلي أمام سيراميكا
موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع سيراميكا كليوباترا
تحرّك غير متوقع في الكاف بسبب أزمة لقب كأس الأمم الأفريقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

نائبة الكونجرس رشيدة طليب: اعزلوا ترامب فورا.. مختل عقليا لا يصلح للحكم

القسم الخارجي

طالبت النائبة الديمقراطية عن ولاية ميشيغان، رشيدة طليب، اليوم الثلاثاء، الحكومة الأمريكية بتفعيل التعديل الخامس والعشرين للدستور وعزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه فوراً، بعد تهديده بالإبادة الجماعية للقضاء على "الحضارة بأكملها" في إيران.

ونشرت طليب على وسائل التواصل الاجتماعي قائلة: "بعد قصف مدرسة وارتكاب مجزرة بحق فتيات صغيرات، يهدد مجرم الحرب في البيت الأبيض بالإبادة الجماعية. لقد حان الوقت لتفعيل التعديل الخامس والعشرين. يجب عزل هذا المجنون من منصبه".

ودعمت عدة شخصيات ديمقراطية هذا المطلب، من بينهم النائب مارك بوكان من ولاية ويسكونسن، الذي وصف ترامب بأنه "مختل عقلياً وخطير لدرجة لا تسمح له بامتلاك رموز الأسلحة النووية"، مضيفاً: "التعديل الخامس والعشرون الآن".

كما صرح النائب شري ثانيدار من ميشيغان بعد منشور ترامب على موقع تروث سوشيال" قائلاً: "لقد هدد للتو بذبح 100 مليون شخص. من الواضح أنه غير مؤهل لرئاسة البلاد، ويجب تفعيل التعديل الخامس والعشرين للدستور". وأضاف: "إذا استمر نائب الرئيس ومايك روبيو والآخرون في جبنهم، على الكونغرس بذل كل ما في وسعه لوقف ترامب وهذه الحرب".

أما النائب رو خانا من كاليفورنيا، الذي قاد حملة لإصدار قرار في مجلس النواب بشأن صلاحيات الحرب، فأكد أيضاً ضرورة العزل: "عندما يهدد رئيس أمريكي بانقراض حضارة ما، يجب أن نسعى لتفعيل التعديل الخامس والعشرين وإزالته إذا كان للكونغرس قيمة واستقلالية".

وينص التعديل الخامس والعشرون على أن نائب الرئيس وأغلبية أعضاء مجلس الوزراء - أو هيئة معينة يشكلها الكونغرس - يمكنهم إعلان أن الرئيس "غير قادر على ممارسة صلاحيات وواجبات منصبه" وعزله، وتعيين نائب الرئيس كرئيس بالنيابة.

ورغم أن حكومة ترامب مليئة بالمتملقين الذين يغدقون عليه المديح، ما يجعل أي محاولة لتفعيل التعديل الخامس والعشرين صعبة التنفيذ، إلا أن الدعوات لتفعيل هذا الإجراء ازدادت بعد تهديدات الرئيس في عيد الفصح، حين حذر القادة الإيرانيين قائلاً: "افتحوا مضيق هرمز اللعين، وإلا ستعيشون في الجحيم".

من جهته، حذر ديلان ويليامز، نائب رئيس الشؤون الحكومية في مركز السياسة الدولية، المسؤولين الحكوميين قائلاً: "إذا شاركتم بأي شكل من الأشكال في المساعدة على هذا، فستكونون مذنبين بارتكاب جريمة إبادة جماعية. استخدموا التعديل الخامس والعشرين الآن لعزل ترامب من منصبه بشكل قانوني".

كما أصدر المجلس الوطني الإيراني الأمريكي بياناً دان فيه تهديد الرئيس بالإبادة الجماعية، مؤكدًا أن "القادة العسكريين ليسوا ملزمين باتباع الأوامر غير القانونية، بما في ذلك تدمير الأهداف المدنية". ودعا المجلس ترامب للتراجع عن تهديده ضد 92 مليون إيراني، وإلا يجب على الكونغرس أن يكون مستعداً لعزله قانونياً.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

