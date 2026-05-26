وزير خارجية إيطاليا: الحوار ضروري للتوصل لهدنة وإعادة فتح مضيق هرمز

أ ش أ

دعا نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إلى ضرورة استئناف الحوار لإنهاء الحرب في إيران وإعادة فتح مضيق هرمز، مشيرا إلى أن تعثر المفاوضات بسبب الموقف الأمريكي والموقف الإيراني المتشدد، وهذا لا يسهم في حلها.

وأعرب وزير خارجية إيطاليا – في تصريح على هامش اجتماع اتحاد الصناعات الإيطالية اليوم – عن أمله أن تتحسن الأمور بسرعة وألا يستغرق التوصل إلى اتفاق شهورا.

وأشار إلى استهداف تحقيق صادرات بقيمة 700 مليار يورو ، لافتا إلى أن نتائج الصادرات تسير بخطى ثابتة بغض النظر عن الحرب والوضع الجمركي.

وأضاف أن الصادرات تمثل ما يقرب من 40% من الناتج المحلي الإجمالي.