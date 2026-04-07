قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لو شغال في القطاع الخاص.. ازاي تاخد 5 أيام إجازة متواصلة خلال أبريل
تأجيل محاكمة المذيعة سارة خليفة و27 آخرين في قضية تصنيع المخدرات لجلسة 9 يونيو
التربي مكتشف واقعة طفلة المنوفية: كانوا عاوزين يدفنوها من غير ورق وأنا بلغت الشرطة
الثامنة بتوقيت واشنطن.. الثالثة فجرا في القدس| هل تدار حرب إيران بسردية نبوءات آخر الزمان؟
الدوري الممتاز| توروب يعلن تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا
مجلس الأمن يخفق في تبني مشروع قرار بشأن مضيق هرمز قدمته البحرين
الأرصاد تحذر من تقلبات جوية غدا.. أمطار رعدية ونشاط للرياح المثيرة للأتربة
الصين : قلقون من استمرار الوضع المتدهور في الشرق الأوسط
البترول: 2 تريليون قدم غاز جديد.. ونقترب من تصفير ديون الشركاء الأجانب
المياه ابتلعت السيارة.. نجاة سيدتين من الغرق بعد سقوطهما بترعة المنصورية
الأكاديمية الوطنية للتدريب تنعى المستشار آية الجزار نائب هيئة قضايا الدولة
زيادة مرتقبة.. موعد صرف معاشات مايو 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سانوفي تعلن حصول عقار ساركليزا على موافقة جديدة من هيئة الدواء في علاج مرضى الورم النقوي المتعدد المايلوما المتعددة

سانوفى
سانوفى

أعلنت شركة سانوفي مصر، الرائدة في مجال الرعاية الصحية والمستحضرات الدوائية، عن حصول دواء ساركليزا.

) ايزاتوكسيماب)على موافقة جديدة من هيئة الدواء المصرية لعلاج الورم النقوي المتعدد سرطان المايلوما المتعددة .

لدى مرضى تم تشخيص الورم النقوي المتعدد لديهم حديثا، في خطوة تعكس التزام الشركة المستمرعلى إتاحة العلاجات

الحديثة وفقًا لأعلى المعايير العالمية لدعم مرضى الأورام في مصر.

آراء الخبراء

أكد الأستاذ الدكتور محمد معطي، أستاذ أمراض الدم وزراعة النخاع بجامعة السوربون بباريس:" أن مرض المايلوما

المتعددة من الأمراض التي تحتاج إلى متابعة مستمرة وفهم لتطورها مع الوقت , وأشار إلى أن الأبحاث والدراسات الحديثة

تساعد في زيادة الفهم بالمرض وطرق التعامل معه، لافتًا إلى أن بعض العلاجات الحديثة، مثل ساركليزا، أصبحت ضمن

الخيارات المتاحة، ويتم استخدامها وفقًا لحالة كل مريض وبحسب الإرشادات الطبية, وأضاف أن متابعة المستجدات العلمية

مهمة للأطباء لمواكبة أحدث ما توصل إليه العلم في هذا المجال"

ومن جانبه، أوضح الأستاذ الدكتور أشرف الغندور، أستاذ أمراض الدم كلية الطب، جامعة الإسكندرية، أن المايلوما المتعددة

تُعد من أكثر أورام الدم تعقيدًا، مشيرًا إلى أن:

“إن استخدام العلاجات الحديثة في المراحل المختلفة من المرض يسهم في خلق خيارات علاجية جديدة للأطباء في مصرمما

يعزز قدرتهم على تصميم خطط علاجية متكاملة تتناسب مع طبيعة كل مريض ومرحلة المرض"

كما أشار الأستاذ الدكتور رأفت عبد الفتاح، أستاذ أمراض الدم وزراعة النخاع العظمي بالمعهد القومي للأورام بجامعة

القاهرة ، إلى أن مصر شهدت تطورًا ملحوظًا في برامج علاج المايلوما المتعددة وزراعة النخاع خلال السنوات الأخيرة، مما

يعزز قدرتها على تطبيق أحدث المعايير العلاجية العالمية.

وأكد أن هذا التطور يسهم في توفير رعاية طبية متقدمة للمرضى، ويعكس التقدم المستمر في منظومة علاج أمراض الدم في

مصر.

وأضاف أن إتاحة العلاجات الحديثة مثل ساركليزا تتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية لتبني أحدث العلاجات الحديثة في

مجال علاج الأورام، بما يضمن للمرضى فرصًا أفضل للحصول على رعاية علاجية وفق أحدث المعايير العالمية.

التزام سانوفي تجاه المرضى

وفي هذا السياق، صرّح أدريان ديلامار-ديبوتفيل، رئيس قطاع الأدوية في سانوفي أفريقيا والمدير العام لشركة سانوفي

مصر:

“يمثل حصول ساركليزا على هذه الموافقة الجديدة خطوة مهمة في جهود سانوفي المستمرة ل لتوسيع نطاق الوصول إلى

العلاجات الحديثة للمرضى في أفريقيا. كما تُعد محطة بارزة أخرى في مسار تطور علاج المايلوما المتعددة في مصر،

ويعزز قدرة الأطباء والمنظومة الصحية على تقديم حلول علاجية حديثة تلبي احتياجات المرضى في مصر”.

كما أضاف الدكتور مروان الباجوري، القائم بأعمال المدير الطبي لقطاع الأدوية بإفريقيا في سانوفي:

“يمثل توسيع نطاق استخدام ساركليزا في مصر خطوة مهمة لدعم الأطباء بخيارات علاجية مبتكرة ومدعومة بأدلة علمية

قوية في علاج المايلوما المتعددة. كما يعكس هذا التوسع التزام سانوفي بتوفير علاجات متطورة تسهم في رفع فعالية الخطط

العلاجية، تعزيز التحكم بالمرض، وتمكين المرضى من تحقيق أفضل نتائج ممكنة”.

هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية

Approval Code (No.) SF0065OA6123/042026

Invalidation Date 28/8/2026

مصر سانوفى دواء

