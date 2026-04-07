سانوفي تعلن حصول عقار ساركليزا على موافقة جديدة من هيئة الدواء في علاج مرضى الورم النقوي المتعدد المايلوما المتعددة

أعلنت شركة سانوفي مصر، الرائدة في مجال الرعاية الصحية والمستحضرات الدوائية، عن حصول دواء ساركليزا.

) ايزاتوكسيماب)على موافقة جديدة من هيئة الدواء المصرية لعلاج الورم النقوي المتعدد سرطان المايلوما المتعددة .

لدى مرضى تم تشخيص الورم النقوي المتعدد لديهم حديثا، في خطوة تعكس التزام الشركة المستمرعلى إتاحة العلاجات

الحديثة وفقًا لأعلى المعايير العالمية لدعم مرضى الأورام في مصر.

آراء الخبراء

أكد الأستاذ الدكتور محمد معطي، أستاذ أمراض الدم وزراعة النخاع بجامعة السوربون بباريس:" أن مرض المايلوما

المتعددة من الأمراض التي تحتاج إلى متابعة مستمرة وفهم لتطورها مع الوقت , وأشار إلى أن الأبحاث والدراسات الحديثة

تساعد في زيادة الفهم بالمرض وطرق التعامل معه، لافتًا إلى أن بعض العلاجات الحديثة، مثل ساركليزا، أصبحت ضمن

الخيارات المتاحة، ويتم استخدامها وفقًا لحالة كل مريض وبحسب الإرشادات الطبية, وأضاف أن متابعة المستجدات العلمية

مهمة للأطباء لمواكبة أحدث ما توصل إليه العلم في هذا المجال"

ومن جانبه، أوضح الأستاذ الدكتور أشرف الغندور، أستاذ أمراض الدم كلية الطب، جامعة الإسكندرية، أن المايلوما المتعددة

تُعد من أكثر أورام الدم تعقيدًا، مشيرًا إلى أن:

“إن استخدام العلاجات الحديثة في المراحل المختلفة من المرض يسهم في خلق خيارات علاجية جديدة للأطباء في مصرمما

يعزز قدرتهم على تصميم خطط علاجية متكاملة تتناسب مع طبيعة كل مريض ومرحلة المرض"

كما أشار الأستاذ الدكتور رأفت عبد الفتاح، أستاذ أمراض الدم وزراعة النخاع العظمي بالمعهد القومي للأورام بجامعة

القاهرة ، إلى أن مصر شهدت تطورًا ملحوظًا في برامج علاج المايلوما المتعددة وزراعة النخاع خلال السنوات الأخيرة، مما

يعزز قدرتها على تطبيق أحدث المعايير العلاجية العالمية.

وأكد أن هذا التطور يسهم في توفير رعاية طبية متقدمة للمرضى، ويعكس التقدم المستمر في منظومة علاج أمراض الدم في

مصر.

وأضاف أن إتاحة العلاجات الحديثة مثل ساركليزا تتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية لتبني أحدث العلاجات الحديثة في

مجال علاج الأورام، بما يضمن للمرضى فرصًا أفضل للحصول على رعاية علاجية وفق أحدث المعايير العالمية.

التزام سانوفي تجاه المرضى

وفي هذا السياق، صرّح أدريان ديلامار-ديبوتفيل، رئيس قطاع الأدوية في سانوفي أفريقيا والمدير العام لشركة سانوفي

مصر:

“يمثل حصول ساركليزا على هذه الموافقة الجديدة خطوة مهمة في جهود سانوفي المستمرة ل لتوسيع نطاق الوصول إلى

العلاجات الحديثة للمرضى في أفريقيا. كما تُعد محطة بارزة أخرى في مسار تطور علاج المايلوما المتعددة في مصر،

ويعزز قدرة الأطباء والمنظومة الصحية على تقديم حلول علاجية حديثة تلبي احتياجات المرضى في مصر”.

كما أضاف الدكتور مروان الباجوري، القائم بأعمال المدير الطبي لقطاع الأدوية بإفريقيا في سانوفي:

“يمثل توسيع نطاق استخدام ساركليزا في مصر خطوة مهمة لدعم الأطباء بخيارات علاجية مبتكرة ومدعومة بأدلة علمية

قوية في علاج المايلوما المتعددة. كما يعكس هذا التوسع التزام سانوفي بتوفير علاجات متطورة تسهم في رفع فعالية الخطط

العلاجية، تعزيز التحكم بالمرض، وتمكين المرضى من تحقيق أفضل نتائج ممكنة”.

هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية

Approval Code (No.) SF0065OA6123/042026

Invalidation Date 28/8/2026