بإشراف محافظ قنا.. نجاح جهود تسيير باخرة نيلية علقت بكمرة كوبري دندرة

نجحت جهود الأجهزة المعنية بمحافظة قنا، بإشراف اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، في تسيير باخرة سياحية تحت الصيانة، علقت في الكمرة الرئيسية لكوبري دندرة أثناء عبورها أسفل الكوبري، نتيجة الارتفاع المفاجئ في منسوب مياه نهر النيل.

وفور تلقي البلاغ، انتقل محافظ قنا، إلى الموقع لمتابعة الموقف، حيث أشرف ميدانياً على عملية تسيير الباخرة النيلية، مصدراً حزمة توجيهات، من بينها رفع درجة الطوارئ، والتعامل بشكل عملي والذي أدى إلى تسيير الباخرة في وقت قياسي، بعد ملامستها جسم الكوبري.

وأوضح محافظ قنا، أن الباخرة "كروان أمبريس" التابعة لشركة "ترافكو"، كانت في طريقها من محافظة الأقصر إلى ورش الصيانة، وهي خالية تماماً من الركاب، مؤكدًا نجاح الجهود في تحريك الباخرة وتأمين المجرى المائي بشكل كامل.

كما كلف الببلاوي، إدارة حماية النيل بمتابعة مناسيب المياه وتسهيل مسار الباخرة بعد تحريكها، مع استمرار التنسيق بين كافة الجهات المعنية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث نتاج التغيرات في منسوب النيل.

وكان كوبرى دندرة العلوى، شهد تعطل باخرة نيلية أسفل الكوبرى، أثناء محاولتها العبور أسفل الكوبرى، وحدوث احتكاك بسيط بالكوبرى، حال دون عبورها، ما استدعى تدخل الإنقاذ النهرى والأجهزة التنفيذية للمساعدة فى عمليات تسييرها.