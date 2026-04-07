رئيس الوزراء الباكستاني يدعو الولايات المتحدة إلى تمديد مهلة إيران لمدة أسبوعين

حث رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الولايات المتحدة على تمديد مهلة إيران لمدة أسبوعين، بينما طلب من إيران فتح مضيق هرمز خلال الفترة نفسها.

وقال شريف، في منشور على حسابه الرسمي بمنصة (إكس)، "تسير الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التسوية السلمية للحرب الدائرة في الشرق الأوسط بخطى ثابتة وقوية وفعالة، مع احتمال أن تؤدي إلى نتائج ملموسة في المستقبل القريب".

ودعا شريف جميع الأطراف المتناحرة إلى الالتزام بوقف إطلاق النار في كل مكان لمدة أسبوعين لوضع نهاية حقيقية للحرب، حرصاً على السلام والاستقرار على المدى الطويل في المنطقة.