70 دقيقة .. سيراميكا كليوباترا يحافظ على التقدم .. والأهلي يضغط بقوة لإدراك التعادل

مرت 70 دقيقة من عمر مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، المقامة حاليًا على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات مرحلة التتويج ببطولة الدوري، ولا يزال سيراميكا متقدمًا بهدف دون رد.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم سيراميكا بهدف سجله فخري لاكاي في الدقيقة 40، مستغلًا خطأ في التعامل مع الكرة من جانب حارس الأهلي مصطفى شوبير، ليمنح فريقه الأفضلية قبل نهاية النصف الأول من اللقاء.

ومع انطلاق الشوط الثاني، كثّف الأهلي من ضغطه الهجومي بحثًا عن هدف التعادل، حيث دفع الجهاز الفني بعدد من الأوراق الهجومية، وفرض الفريق الأحمر سيطرته على مجريات اللعب، مع تعدد المحاولات على مرمى سيراميكا.

في المقابل، اعتمد سيراميكا على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة السريعة، في محاولة للحفاظ على تقدمه وخطف هدف ثانٍ يؤمّن به النتيجة، وسط صمود دفاعي أمام الضغط المتواصل من لاعبي الأهلي.

وتتواصل أحداث اللقاء في ظل صراع قوي بين الفريقين، حيث يسعى الأهلي للعودة في النتيجة، بينما يتمسك سيراميكا بالتقدم حتى صافرة النهاية

جاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي ويوسف بلعمري.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: مروان عثمان.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان ومحمد شريف وحسين الشحات وأشرف بن شرقي وهادي رياض وأحمد عيد وطاهر محمد طاهر.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: كريم الدبيس - رجب نبيل - سعد سمير - چاستيس آرثر - أحمد هاني.

خط الوسط: إبراهيم محمد - أحمد بلحاج - صديق ايجولا - محمد رضا بوبو.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد طارق - أحمد عابدين - حسين السيد - زياد الشيات -محمد صادق - محمد عبد الله - ديفيد سيمو كوندا - ايمن موكا - ماثيو اوجور.