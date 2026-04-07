انتهاء مهلة ترامب لـ إيران
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

التشكيل الرسمي لقمة ريال مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

حمزة شعيب

أعلن كل من ألفارو أربيلوا المدير الفني لفريق ريال مدريد، وفينسنت كومباني مدرب بايرن ميونخ، التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «سانتياجو برنابيو»، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

تشكيل ريال مدريد

  • حراسة المرمى: لونين
  • خط الدفاع: أرنولد – روديجر – هويسين – كاريراس
  • خط الوسط: فالفيردي – تياجو بيتاريش – تشواميني – جولر
  • خط الهجوم: مبابي – فينيسيوس

تشكيل بايرن ميونخ

  • حراسة المرمى: نوير
  • خط الدفاع: أوباميكانو – جوناثان تاه – كيميتش
  • خط الوسط: جنابري – لايمر – ستانسيتش – بافلوفيتش
  • خط الهجوم: هاري كين – لويس دياز – مايكل أوليس


ويعول ريال مدريد على عاملي الأرض والجمهور، حيث يمثل ملعب «سانتياجو برنابيو» دائمًا نقطة قوة للفريق في الليالي الأوروبية الكبرى، ما يمنحه دفعة معنوية قوية لتحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب.

في المقابل، يدخل بايرن ميونخ اللقاء بمعنويات مرتفعة وأرقام هجومية مميزة، بعدما حقق 9 انتصارات في 10 مباريات وسجل 32 هدفًا، ليؤكد امتلاكه أحد أقوى خطوط الهجوم في البطولة هذا الموسم.


وكان بايرن ميونخ قد تأهل إلى هذا الدور بعد إقصاء أتالانتا، بينما نجح ريال مدريد في تخطي مانشستر سيتي في مواجهة قوية، أظهرت جاهزية الفريق الملكي للمنافسة على اللقب.

ويطمح ريال مدريد، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بدوري أبطال أوروبا برصيد 15 لقبًا، آخرها في 2024، إلى مواصلة مشواره بنجاح، بينما يسعى بايرن ميونخ، المتوج بالبطولة 6 مرات، آخرها في 2020، لتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب المقرر إقامته على ملعب «أليانز أرينا».

ريال مدريد بايرن ميونخ دوري أبطال أوروبا

التدخين الإلكتروني يرفع خطر الاصابة بسرطان الرئة والفم
فوائد إستخدام السدر المطحون للشعر والبشرة
علاقة السجائر الإلكترونية بالسرطان
السردين
