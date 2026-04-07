مصطفى عسل يواصل الهيمنة ويتأهل لنصف نهائي بطولة الجونة للإسكواش

واصل النجم المصري مصطفى عسل، المصنف الأول عالميًا، عروضه القوية في بطولة بطولة الجونة الدولية للاسكواش 2026، بعدما حجز مقعده في الدور نصف النهائي، عقب فوزه على المكسيكي ليونيل كارديناس.

وقدم عسل أداءً قويًا خلال اللقاء، فرض من خلاله سيطرته الكاملة على مجريات المباراة، لينهي المواجهة بنتيجة 3-0، وجاءت نتائج الأشواط: 11-5، 11-6، 11-9، في مواجهة أكد خلالها تفوقه الفني والبدني.

بهذا الانتصار، يواصل بطل مصر مشواره بثبات نحو المنافسة على اللقب، ليضرب موعدًا في نصف النهائي مع الفائز من اللقاء الذي يجمع بين مروان الشوربجي والبيروفي دييجو إلياس، في مواجهة مرتقبة لتحديد الطرف الثاني في النهائي.

ويأمل مصطفى عسل في مواصلة نتائجه القوية خلال البطولة، من أجل التتويج باللقب، في ظل المستوى المميز الذي يقدمه منذ انطلاق المنافسات.