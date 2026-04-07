هشام نصر يدعم فريق الزمالك بمرانه في الجزائر

حرص المهندس هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الجزائر، على موازرة ومساندة الفريق في مرانه الأول على الملعب الفرعي باستاد نيلسون مانديلا في إطار الاستعداد لمباراة شباب بلوزداد الجزائري في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشهد مران الفريق الذي أقيم في الثامنة والنصف مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، تواجد هشام نصر لدعم ومساندة الفريق قبل مواجهة شباب بلوزداد المرتقبة.

وكانت بعثة الزمالك وصلت العاصمة الجزائرية الجزائر في الواحدة ظهر اليوم بتوقيت مصر، بعد رحلة طيران استغرقت نحو 4 ساعات.

ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره شباب بلوزداد الجزائري في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية يوم الجمعة المقبل 10 أبريل الجاري، فيما تقام مباراة العودة يوم 17 من الشهر نفسه على ستاد القاهرة الدولي.