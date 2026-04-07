بدءا من السبت.. إلغاء "كارت الجوازات" للمصريين بمطار القاهرة

أعلنت وزارة الطيران المدني، عن بدء إلغاء العمل بـ "كارت الجوازات الورقي" للركاب المصريين في السفر والوصول بجميع مباني الركاب بمطار القاهرة الدولي، وذلك اعتبارًا من يوم السبت المقبل الموافق 11 أبريل 2026.

التحول الرقمي وتيسير الإجراءات الحكومية

وذلك في إطار توجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي وتيسير الإجراءات الحكومية، بما يعزز من مرونة وسلاسة حركة السفر.

ومن المقرر تعميم تطبيق هذه المنظومة تدريجيًا في باقي المطارات المصرية خلال المرحلة المقبلة.

هذا الإجراء يعكس توجهًا حكوميًا واضحًا نحو تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين، وتعزيز كفاءة الأداء داخل المطار، بما يواكب التطورات العالمية في صناعة النقل الجوي.

تأتي هذه الخطوة أيضًا تأكيدًا على مواصلة الجهود الفعالة لتطوير منظومة السفر، بما يسهم في تقليل زمن إنهاء الإجراءات وتحقيق انسيابية أكبر في حركة الركاب، ورفع كفاءة التشغيل وفق أحدث المعايير الدولية.

