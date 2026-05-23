إصابة 14 شخصا في انقلاب ميكروباص بالصحراوي الغربي بـ سمالوط المنيا

أصيب 14 شخصًا، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي شمال المنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي، ووجود مصابين.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 14 شخصًا بينهم صغار بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى سمالوط التخصصي لتلقي العلاج.

وتم رفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات

