وفاة عامل بأزمة قلبية في قطار الصعيد قرب مغاغة بالمنيا

لفظ عامل مقيم بمحافظة الشرقية أنفاسة الأخيرة متاثرا بأزمة قلبية داخل قطار الصعيد بالقرب من محطة سكك حديد مغاغة شمال مدينة المنيا، تم نقل الجثمان الي ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى العدوه المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطار من شرطة السكك الحديدية بوفاة خيري. م. خ 42 سنة عامل عادى، مقيم بالزقازيق ثاني بمحافظة الشرقية، متأثرا بأزمة قلبية أثناء سير القطار في اتجاهه لمحافظة القاهرة .

تم نقل الجثمان الي ثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.