جامعة المنيا: اعتماد العلوم والصيدلة و3 برامج أكاديمية من ضمان الجودة

أعلن الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، صدور قرار الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بالموافقة على الاعتماد المؤسسي لكليتي العلوم والصيدلة، إلى جانب اعتماد برامج الكيمياء والميكروبيولوجي والرياضيات بكلية العلوم، وذلك في إطار استراتيجية الجامعة الطموحة لتحقيق الاعتماد المؤسسي الكامل وتعزيز منظومة الجودة والتميز الأكاديمي والإداري وفق أحدث المعايير القومية والدولية.

وأكد رئيس جامعة المنيا أن هذا الإنجاز يأتي امتدادًا لخطة الجامعة الاستراتيجية التي تُنفذها بصورة متوازية في مختلف القطاعات التعليمية والبحثية والطبية والإدارية، مشيرًا إلى أن جامعة المنيا تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف الوصول إلى الاعتماد المؤسسي للجامعة بالكامل، إلى جانب التوسع في اعتماد الكليات والبرامج الأكاديمية، وتطبيق نظم الجودة الإدارية والحصول على شهادات الأيزو الدولية، فضلًا عن استكمال مسار الاعتماد للمستشفيات الجامعية بما يعزز جودة الخدمات التعليمية والطبية والبحثية المقدمة.

وأوضح الدكتور عصام فرحات أن ما تحقق اليوم يُمثل ثمرةً لجهود مؤسسية متواصلة وعمل جماعي متكامل داخل الجامعة، مؤكدًا أن ملف الجودة لم يعد مجرد إجراء للحصول على الاعتماد، بل أصبح ثقافة عمل ونهجًا إداريًا وأكاديميًا تتبناه الجامعة في جميع قطاعاتها، بهدف بناء جامعة ذكية مستدامة قادرة على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وأضاف رئيس الجامعة أن الاحتفال باليوبيل الذهبي لجامعة المنيا يمثل نقطة انطلاق جديدة نحو مرحلة أكثر تطورًا وتميزًا، لافتًا إلى أن الجامعة تشهد طفرة غير مسبوقة في تطوير البنية التحتية، والتحول الرقمي، وتحديث اللوائح والبرامج الدراسية، ودعم البحث العلمي والابتكار، بما يتوافق مع رؤية الجمهورية الجديدة والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد الدكتور أحمد شوقي زهران مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بجامعة المنيا، أن حصول كليتي العلوم والصيدلة على الاعتماد المؤسسي، واعتماد ثلاثة برامج أكاديمية بكلية العلوم، يُجسد جاهزية الجامعة للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدمًا في تطبيق نظم الجودة الشاملة والتحول المؤسسي الذكي، مشيرًا إلى أن المركز يواصل تقديم الدعم الفني والتدريبي والاستشاري لكافة كليات وقطاعات الجامعة، بما يضمن استدامة التطوير والتحسين المستمر، ويُعزز من مكانة الجامعة في التصنيفات والاعتمادات الأكاديمية محليًا ودوليًا.