بيطري المنيا: ضبط 555 كيلو لحوم ومصنعات غذائية متنوعة خلال حملات رقابية مكثفة

واصلت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بالمنيا، بالتعاون مع الجهات المعنية، تكثيف الحملات الرقابية على محلات بيع اللحوم والجزارين، بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك وزيادة معدلات الاستهلاك خلال أيام العيد، وذلك للتأكد من توافر السلع وسلامة المعروض منها حفاظًا على صحة المواطنين، تنفيذًا لتكليفات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية.

وأسفرت الحملات التفتيشية التي تم تنفيذها خلال الأسبوع الجاري عن تحرير 44 محضرًا متنوعًا، وضبط إجمالي 556.8 كجم من اللحوم والدواجن والأسماك والمصنعات الغذائية غير المطابقة للاشتراطات الصحية.

وتضمنت المضبوطات أكثر من 177 كجم من اللحوم البلدية والمجمدة والكبدة المجمدة والمصنعات الغذائية، إلى جانب 225 كجم من الدواجن، بالإضافة إلى 153.75 كجم من الأسماك المتنوعة.

وأوضحت المديرية أن الحملات أسفرت عن ضبط 478.8 كجم من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب 78 كجم من المنتجات الصالحة للاستهلاك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة.

