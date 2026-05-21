محافظ المنيا يتابع مع سكاتك تسريع إجراءات تنفيذ مشروع وادي الطاقة

التقى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، ممثلي شركة Scatec، لبحث آليات التعاون والتنسيق المشترك استعدادًا لبدء تنفيذ مشروع «وادي الطاقة» بمحافظة المنيا، والذي يُعد أحد أكبر مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة في صعيد مصر.

وخلال اللقاء، تمت مناقشة سبل دعم وتسريع إجراءات التنفيذ، والتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في تنفيذ مراحل المشروع وفق الجدول الزمني المستهدف ، وتعظيم أثره التنموي والاقتصادي على المحافظة، من خلال دعم مناخ الاستثمار، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز البنية التحتية للطاقة النظيفة.

وأكد المحافظ حرص الدولة على التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن مشروع «وادي الطاقة» يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة المنيا كمركز جاذب للاستثمارات الكبرى، خاصة في القطاعات المرتبطة بالتنمية المستدامة والطاقة النظيفة.

وشدد اللواء كدواني على تقديم كامل الدعم والتعاون من جانب الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتسهيل إجراءات تنفيذ المشروع، وتذليل أية معوقات قد تواجه مراحل التنفيذ، بهدف جذب الاستثمارات الاستراتيجية ودعم جهود التنمية الشاملة بصعيد مصر.

