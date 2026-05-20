مستقبل وطن المنيا.. يطلق مبادرة أضحى الخير2026.. صور

أطلقت اليوم أمانة محافظة المنيا مبادرة "أضحي الخير 2026 " وذلك لتوزيع المواد الغذائية واللحوم علي الأسر الأكثر احتياجا بقري وأحياء المنيا ، جاء ذلك تحت إشراف النائب محمد نشأت العمدة، أمين الحزب بالمحافظة، وحضور وليد عبد القوي، أمين تنظيم المحافظة وأحمد علي أمين الإعلام وأمناء وأمناء تنظيم والقيادات التنظيمية بالمراكز والأقسام.

تستهدف المبادرة دعم المواطنين في مختلف مراكز وقرى المحافظة، حيث يواصل الحزب المبادرة حتى حلول يوم العيد،ولاقت المبادرة استحساناً كبيرًا من الأهالي، مما يعكس حرص الحزب على التواجد الميداني وتلبية احتياجات المواطنين الفعلية.

وقال النائب محمد نشأت العمدة آمين المحافظة أن المبادرة تاتي في إطار سلسلة من المبادرات والفعاليات التي ينفذها الحزب في مختلف المناسبات، مثل توزيع كراتين رمضان والسلع الغذائية بأسعار مخفضة، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر محدودة الدخل وتعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي

وأكد أن الحزب يضع المواطن في قلب اهتماماته، ويسعى دائمًا إلى تقديم الدعم الحقيقي و الملموس، خاصة في الأعياد والمواسم المختلفة.

وأشار وليد عبد القوي أمين التنظيم إلى أن هذه المبادرات تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر الأولي بالرعاية وتهدف إلى تعزيز التلاحم ومد جسور التواصل بين الحزب والمواطنين.

وأضاف أن عملية التوزيع تتم في القري الاكثر احتياجا وفق قواعد بيانات دقيقة يتم إعدادها من خلال هيئات مكاتب الحزب بالمراكز والأقسام والوحدات الحزبية لضمان حوكمة التوزيع ووصول الدعم لمستحقيه.

