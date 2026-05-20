الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ المنيا يتابع مشروع تأهيل وتحسين محطة مياه أرض سلطان القبلية

محافظ المنيا يتفقد محطة المياة
محافظ المنيا يتفقد محطة المياة
ايمن رياض

تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أعمال مشروع تأهيل وتحسين محطة مياه أرض سلطان القبلية بمدينة المنيا، للوقوف على معدلات التنفيذ الجارية ضمن أعمال الإحلال والتجديد الشامل للمحطة، والتي تُعد من أقدم محطات مياه الشرب بالمحافظة، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية وتحسين خدمات مياه الشرب، بما يواكب الزيادة السكانية والتوسع العمراني، ويُسهم في تلبية احتياجات المواطنين.

وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، من خلال تنفيذ مشروعات إحلال وتجديد وتطوير المحطات القائمة وفق أحدث النظم والمعايير العالمية، لضمان تقديم خدمة آمنة ومستدامة للمواطنين، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وسرعة الانتهاء من الأعمال مع تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة والصحة المهنية.

وخلال الجولة، تفقد اللواء عماد كدواني أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة الجارية بالمحطة، والتي تُنفذ بتكلفة إجمالية تُقدر بنحو 694 مليون جنيه، تشمل 238.8 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى تمويل بقيمة 8.89 مليون يورو من مشروع IWSP2، بهدف تعزيز كفاءة التشغيل وتحسين جودة المياه وضمان استدامة الخدمة المقدمة للمواطنين.

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من المهندس حسن يحيى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، والذي أوضح أن محطة مياه أرض سلطان القبلية تُعد من أقدم محطات المياه بالمحافظة، حيث تم إنشاؤها عام 1927 لتغذية مدينة المنيا، وتعتمد على مياه نهر النيل كمصدر رئيسي للتغذية.

وأشارت المهندسة شريهان جمال الدين، رئيس قطاع التخطيط بشركة مياه الشرب، إلى أن أعمال التطوير تستهدف رفع كفاءة المحطة بطاقة تصميمية تبلغ 250 لتر /ثانية، لتعمل بالتناوب مع محطة أرض سلطان البحرية، بما يرفع إجمالي الطاقة الإنتاجية إلى 500 لتر/ثانية، الأمر الذي يسهم في تلبية الطلب الحالي والمستقبلي على مياه الشرب، حيث تستوعب المحطة نحو 160 ألف نسمة إضافية خلال السنوات المقبلة.

وأضافت أن أعمال التطوير تشمل إحلال وتجديد مبنى الكيماويات، ومبنى الكلور، وتجديد مبنى المحولات، إلى جانب تطوير منظومة التشغيل بالكامل، بما يضمن استمرارية ضخ المياه بالكميات المناسبة وتحقيق أعلى معدلات الجودة والكفاءة.

وأوضح المهندس علي حيدر، مشرف الإنشاءات الرئيسي لمشروعات IWSP2 بمكتب دورش إمباكت، أن المشروع يُعد أحد المشروعات التي تم إعداد دراساتها وتخطيطها بالتعاون مع الجانب الألماني، ضمن جهود دعم وتطوير مشروعات مياه الشرب بمحافظات الصعيد، مشيرًا إلى أن الجهات المشرفة تشارك في تنفيذ عدد من مشروعات المياه المهمة مثل محطات ريدة ودير عطية وأبوقرقاص.

وأضاف أن أعمال التطوير تتضمن إنشاء مروقات إضافية لرفع كفاءة عمليات التنقية والاستفادة القصوى من المياه دون أي هدر، إلى جانب تنفيذ مرشحات رملية حديثة للتخلص من الرواسب والجراثيم، بما يضمن إنتاج مياه مطابقة للمواصفات القياسية العالمية.

كما استمع المحافظ إلى شرح من المهندس وليد عصام، ممثل شركة تبارك المنفذة للمشروع، حول مراحل التنفيذ ونسب الإنجاز الحالية، فيما يتولى المركز الاستشاري “دورش إنترناشونال” و”محرم باخوم” أعمال الاستشارات والإشراف الفني على المشروع.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس منصور عبيد، مدير الصحة والسلامة والبيئة الرئيسي لمشروعات IWSP2 بمكتب دورش إمباكت، إلى جانب ممثلي الشركة المنفذة عن السلامة والصحة المهنية، المهندس أحمد طه، والمهندس محمد صابر مصطفى أمين، مديري السلامة بالشركة المنفذة.
 

