محافظ المنيا يعتمد تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينتي ملوي ومغاغة لدعم التنمية العمرانية

محافظ المنيا يعتمد تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينتي ملوي ومغاغة

اعتمد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينتي ملوي ومغاغة، تمهيدًا لاعتماده من المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طبقًا لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار جهود الدولة للحد من البناء العشوائي وتحقيق التخطيط الحضاري السليم.

يأتي ذلك ضمن خطة الدولة لتطوير المخططات العمرانية، واستكمالًا لجهود المحافظة في ضبط منظومة التنمية العمرانية، من خلال إضافة الامتدادات والكتل العمرانية الجديدة بما يتواكب مع الزيادة السكانية والتوسعات المستقبلية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

جاء اعتماد المخطط بحضور المهندسة هدى عبد المنعم نائبًا عن المهندس مجدي ربيع مدير المركز الإقليمي لشمال الصعيد فرع الفيوم بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندسة مروة فاروق مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة.

وأكد محافظ المنيا أن المخطط الاستراتيجي يهدف إلى وضع رؤية عمرانية متكاملة لمدينتي ملوي ومغاغة، تراعي الاحتياجات الحالية والمستقبلية للسكان، وتسهم في تحسين مستوى الخدمات والمرافق والبنية التحتية، مع تحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي والموارد المتاحة، بما يدعم جهود الدولة في بناء مجتمعات عمرانية منظمة وآمنة.

تحديث الأحوزة

ومن جانبها، أوضحت المهندسة مروة فاروق أن المحافظة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، تواصل تحديث الأحوزة العمرانية بعدد من القرى بمختلف مراكز المحافظة، حيث تم اعتماد تحديث الحيز العمراني لـ63 قرية، فيما يجري حاليًا تحديث 202 قرية من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالقاهرة، بما يسهم في تنظيم النمو العمراني وتلبية احتياجات المواطنين وتحسين جودة الحياة.

