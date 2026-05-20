اطلع يا ولدي.. صرخات أب تهز القلوب أثناء البحث عن نجله الغريق بسوهاج

شهدت ترعة نجع حمادي بمركز طهطا في محافظة سوهاج، واقعة مأساوية بعدما لقي شاب مصرعه غرقًا، وسط حالة من الحزن والانهيار بين أسرته أثناء عمليات البحث عن جثمانه.

وظهر والد الشاب وشقيقه أمام الترعة التي شهدت الحادث، في حالة انهيار تام، حيث أخذ الأب يردد باكيًا: «اطلع يا ياسين.. كفاية يا ياسين.. تعالى لأبوك وأمك.. عايز أمسكك بإيديا.. مش هرتاح إلا وأنت في حضني.. تعالى يا ابني».

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وبدأت عمليات البحث عن جثمان الشاب الغريق لانتشاله من المياه، فيما خيمت حالة من الحزن على الأهالي وأفراد الأسرة خلال متابعة جهود الإنقاذ.

وعن تفاصيل الحادث، فتعود عندما ورد إلى الأجهزة الأمنية في محافظة سوهاج، بلاغًا يفيد بتعرض شاب للغرق داخل مياه ترعة نجع حمادي.

وسرعان ما انتقلت قوة أمنية رفقة قوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ؛ وذلك لإجراء المعاينات والفحوصات اللازمة، فضلًا عن سرعة البحث عن جثمان الغريق.

وبعد الانتقال والفحص، تبين غرق شاب يدعى ياسين البالغ من العمر 28 عامًا، وبسؤال الأهالي أكدوا أنه غير منتظم نفسيًا، وأنه سقط داخل الترعة نتيجة تعرضه للانزلاق خلال سيره بجوارها.

وتكثف قوات الإنقاذ النهري جهودها للبحث عن جثمان الشاب ياسين وانتشاله من مياه ترعة نجع حمادي، وتم تحرير المحضر اللازم بالحادث وإسناد التحقيقات إلى الجهات المختصة.