قوات الإنقاذ النهري بالغربية تنتشل جثمان شاب غرق في ترعة السنطة والأمن يحقق

تمكنت قوات الانقاذ النهري بالغربية منذ قليل من إنتشال جثمان شاب في العقد الثالث من عمره غرق أثناء استحمامه في مياه ترعه بحر شبين بنطاق دائرة مركز السنطة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تحرك أمني عاجل



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة غرق شاب يدعي محمد سليمان عمره 20 سنة حال استحمامه في مياه ترعة بحر شبين بنطاق دائرة المركز.

تفاصيل غرق الشاب

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

كما تم الدفع بقوات الإنقاذ النهري لإخراج الشاب الضحية وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مشرحة مستشفى السنطة .

نقل الضحية

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.