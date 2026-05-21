محافظ المنيا: اقبال كبير على زيارة المناطق الأثرية والسياحية

أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، حرص المحافظة على دعم وتنشيط القطاع السياحي، في إطار توجهات الدولة للنهوض بالسياحة باعتبارها أحد أهم مصادر الدخل القومي، مشيرًا إلى أن محافظة المنيا تمتلك إرثًا حضاريًا وتاريخيًا فريدًا يجعلها مقصدًا مميزًا للسائحين من مختلف أنحاء العالم.

وأوضح اللواء كدواني أن المحافظة تعمل على توفير كافة التسهيلات والخدمات للزوار، وتشجيع المزيد من الوفود السياحية على زيارة المنيا، بما يسهم في الترويج لمقوماتها الأثرية والدينية والطبيعية، مؤكدًا أن المنيا تُعد ثالث محافظات الجمهورية الغنية بالآثار بعد محافظتي الجيزة والأقصر، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على معدلات النمو الاقتصادي ودعم المجتمع المحلي.

وأشار محافظ المنيا إلى أن القطاع السياحي بالمحافظة يشهد رواجًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية، في ظل الإقبال المتزايد على زيارة المناطق الأثرية والسياحية، لما تتمتع به المنيا من تنوع حضاري وتاريخي يجمع بين الآثار الفرعونية والقبطية والإسلامية.

وأوضح الدكتور ثروت الأزهري، مدير إدارة السياحة بالمحافظة، أن المنيا استقبلت خلال الفترة الحالية أفواجًا سياحية متعددة الجنسيات لزيارة أبرز المواقع الأثرية والتاريخية، من بينها منطقة تونا الجبل، وآثار بني حسن، وتل العمارنة، في تأكيد على تزايد الاهتمام العالمي بالمقومات السياحية الفريدة التي تتمتع بها المحافظة.

وأضاف أن المحافظة شهدت هذا الأسبوع توافد أعداد كبيرة من الزائرين للمشاركة في احتفالات مولد السيدة العذراء بدير جبل الطير بمركز سمالوط، أحد أهم محطات رحلة العائلة المقدسة بمصر، والذي يحظى بمكانة دينية وتاريخية كبيرة لدى الزائرين من داخل مصر وخارجها، ويعكس القيمة الروحية والتاريخية للموقع وأهميته على خريطة السياحة الدينية.