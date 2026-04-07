قتلى وجرحى في هجوم روسي ليلي على مدينة أوديسا الأوكرانية

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات تظهر من خلالها، تأكيدات السلطات الأوكرانية بأن هجوما روسيا ليليا استهدف ميناء مدينة أوديسا وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة العشرات.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بعض حلفاء كييف طلبوا من أوكرانيا تقليص هجماتها على منشآت الطاقة الروسية مع استمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وأضاف زيلينسكي في رسالة صوتية أُرسلت إلى الصحفيين: "في الآونة الأخيرة، وفي أعقاب أزمة الطاقة العالمية، تلقينا بالفعل إشارات من بعض شركائنا بشأن كيفية تقليص ردودنا التي تستهدف قطاعي النفط والطاقة في روسيا الاتحادية".

