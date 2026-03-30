النفط يحكم.. حلفاء أوكرانيا يطالبون زيلينسكي بتخفيف الهجمات على منشآت الطاقة الروسية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بعض حلفاء كييف طلبوا من أوكرانيا تقليص هجماتها على منشآت الطاقة الروسية مع استمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وأضاف زيلينسكي في رسالة صوتية أُرسلت إلى الصحفيين: "في الآونة الأخيرة، وفي أعقاب أزمة الطاقة العالمية، تلقينا بالفعل إشارات من بعض شركائنا بشأن كيفية تقليص ردودنا التي تستهدف قطاعي النفط والطاقة في روسيا الاتحادية".

ولم يُحدد الزعيم الأوكراني الجهة التي قدمت الطلب، لكنه أوضح أن كييف من غير المرجح أن تستجيب له.

وقال: "أؤكد مرة أخرى: إذا كانت روسيا مستعدة لوقف استهداف قطاع الطاقة الأوكراني، فلن نرد بالمثل على قطاع الطاقة لديها"، مضيفًا أن أوكرانيا "مستعدة لأي وقف لإطلاق النار".