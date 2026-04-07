انتهاء مهلة ترامب لـ إيران
00
س
:
00
د
:
00
ث
قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طرد محمد الشناوي بعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا .. ما السبب
خاص | العثور على زجاجات خمور داخل دولاب التمريض بمستشفى النصر للتأمين .. صور
فتى 14 عاما وراء استبعاد ايطاليا من المشاركة في كأس العالم.. ماذا فعل؟
فخري لاكاي يتوج بجائزة رجل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا
حمادة هلال يعلن إصابة والده بشلل نصفي .. التفاصيل الكاملة
مصطفى بكري : القيادة السياسية تدير الأزمة الاقتصادية بحكمة
بين السرية والحذر.. ترامب يؤكد استمرار المفاوضات مع إيران
ترقب عالمي لقرار ترامب .. البيت الأبيض يعلق على مقترح تمديد مهلة إيران
انتهاك للمقدسات.. مفتي الجمهورية يدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى
خبير تحكيمي يحسم الجدل بشأن عدم احتساب ركلة جزاء للأهلي أمام سيراميكا
موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع سيراميكا كليوباترا
تحرّك غير متوقع في الكاف بسبب أزمة لقب كأس الأمم الأفريقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

لدعم الصناعة المحلية .. مركز صناعات الجلود المتطورة يطالب بوقف استيراد الأحذية

ولاء عبد الكريم

نظم مركز صناعات الجلود المتطورة ندوة موسعة داخل مدينة صناعة الجلود بمدينة العاشر من رمضان، بمشاركة عدد من المستثمرين، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة والتطورات العالمية، إلى جانب بحث آليات دعم الصناعة وتحقيق تنمية مستدامة لقطاع الجلود.

ومن جانبه، أكد المهندس محمد زلط، نائب رئيس المركز، أن حالة الأمن والاستقرار التي تشهدها مصر تمثل عاملًا حاسمًا في دعم مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن المستثمرين ينظرون إليها باعتبارها الركيزة الأساسية لاستمرار التوسع وضخ استثمارات جديدة.

وأوضح زلط أن أي تحديات حالية تظل محدودة التأثير مقارنة بأهمية الاستقرار، لافتًا إلى أن غياب الأمان – حتى مع انخفاض الأسعار – يؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، وهو ما يعكس أولوية الاستقرار لدى مجتمع الأعمال.

وأشار إلى أن مستثمري المركز طالبوا خلال الندوة بوقف استيراد الأحذية والمنتجات الجلدية بشكل مؤقت حتى نهاية العام، لإتاحة مساحة أكبر أمام المنتج المحلي وزيادة معدلات تشغيل المصانع، إلى جانب المساهمة في تخفيف الضغط على العملة الأجنبية.


وأضاف زلط أن دعم المنتج المحلي يمثل ضرورة استراتيجية في المرحلة الحالية، ليس فقط لتعزيز الإنتاج، ولكن أيضًا لتقليل الاعتماد على الواردات وتوفير فرص عمل جديدة، مؤكدًا أن الصناعة الوطنية قادرة على تلبية احتياجات السوق بجودة تنافسية إذا ما توافرت لها الحماية والدعم الكافي.

وشدد على أن الحد من الواردات العشوائية سيسهم في استقرار السوق وخلق بيئة أكثر عدالة للمصنعين المحليين، بما يدفع نحو زيادة الاستثمارات الصناعية خلال الفترة المقبلة.

وفي السياق ذاته، أكد أحمد الحسيني، عضو مجلس إدارة مركز صناعات الجلود المتطورة، أهمية التصدي لعمليات التهريب وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية، باعتبارها أحد أبرز التحديات التي تواجه الصناعة المحلية، خاصة في ظل دخول منتجات غير مطابقة للمواصفات بأسعار غير عادلة.

وأوضح الحسيني أن مكافحة التهريب تمثل خطوة أساسية لحماية المنتج المحلي والحفاظ على تنافسية المصانع المصرية، مشددًا على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية وتفعيل القوانين المنظمة للأسواق.

وأضاف أن تقليل الواردات غير الضرورية سيسهم في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها على النمو، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب قرارات حاسمة لحماية الإنتاج المحلي وتحقيق التوازن في السوق.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة تستلزم تعزيز التعاون بين جميع المصانع داخل مدينة الجلود، والعمل وفق منظومة متكاملة تحقق التكامل الصناعي، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة للمنتج المصري وزيادة قدرته التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.

وأكد الحسيني أن دعم المنتج المحلي والتصدي للتهريب يمثلان مسارين متوازيين لا غنى عنهما لتحقيق نهضة حقيقية في قطاع الجلود.

الجلود مركز الجلود غرفة الصناعات النسيجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترامب

بتوقيت مصر .. متى تنتهي مهلة ترامب للتوصل إلى اتفاق وقف الحرب ضد إيران؟

الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين

صرف معاشات 6 أشهر دفعة واحدة | قرار رسمي في الزراعيين لهذه المناسبة

طائرة يوم القيامة' الأمريكية

قبيل انتهاء مهلة ترامب.. إقلاع "طائرة يوم القيامة" الأمريكية يرفع حرارة التوتر مع إيران

مظهر شاهين

الأوقاف تحيل مظهر شاهين للتحقيق .. وتحظر الظهور الإعلامي بدون تصريح

سعر الدولار

رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في مصر يوم الثلاثاء

الدبلوماسي محمد صفا

يضرب إيران بالنووي الليلة | دبلوماسي سابق يفضح خدعة ترامب بتحذير خطير

ضبط المتهم في المنوفية

ضبط نقاش تعدى على ابنتي شقيقه القصّر في المنوفية

من المأساة إلى الحقيقة|عودة ندى بعد 12 عاما من الاختطاف..وجارهم: زوج ابنة الخاطفة يكشف السر

من المأساة إلى الحقيقة | عودة ندى بعد 12 عاما اختطاف .. وجارهم: زوج ابنة الخاطفة كشف المستور

ترشيحاتنا

خالد الغندور

خالد الغندور يثير الجدل بشأن عدم احتساب ركله جزاء للأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

ترتيب الدوري

بعد تعثر الأهلي .. ترتيب الدوري المصري في مرحلة الصراع على اللقب

مهيب عبد الهادي

مهيب عبد الهادي للجماهير : هل الأهلي فرّط في فرص الفوز بالدوري

بالصور

الڤيب يرفع خطر بهذه الأنواع من السرطان.. احذرها

التدخين الإلكتروني يرفع خطر الاصابة بسرطان الرئة والفم
التدخين الإلكتروني يرفع خطر الاصابة بسرطان الرئة والفم
التدخين الإلكتروني يرفع خطر الاصابة بسرطان الرئة والفم

نبات السدر سر الجمال الطبيعى.. اعرفى فوائده المذهلة للشعر والبشرة

فوائد إستخدام السدر المطحون للشعر والبشرة
فوائد إستخدام السدر المطحون للشعر والبشرة
فوائد إستخدام السدر المطحون للشعر والبشرة

هل تسبب السجائر الإلكترونية السرطان؟ دراسة علمية تثير القلق

علاقة السجائر الإلكترونية بالسرطان
علاقة السجائر الإلكترونية بالسرطان
علاقة السجائر الإلكترونية بالسرطان

لو مش بتحب الفسيخ والرنجة.. بديل شهى في شم النسيم وغني بالفوائد

السردين
السردين
السردين

فيديو

ابنة شقيقة صباح

تحرك إنساني لافت.. الداخلية تتهي أزمة ابنة شقيقة الفنانة صباح في مصر

لغز طفل الإسكندرية

أنت جايب الطفل دا منين؟.. القصة الحقيقية لاختطـ ـاف الطفل زين بالإسكندرية

صـــ.ـاروخ وردي على تـ.ـل أبيــ.ـب

الحرس الثوري يطلق صـــ.ـاروخا ورديا على تـ.ـل أبيــ.ـب بعد نداء طفلة إيرانية

هشام ماجد يعلن استبعاد هنا الزاهد

بشكل ساخر| هشام ماجد يعلن استبعاد هنا الزاهد.. والفنانة ترد بشكل غير متوقع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب : حين تتكلم الجذور وتخفت الضوضاء : المغرب ومصر … تحالف يُكتب بالحضارة لا باللحظة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك تفانخت الأول

مقال

أحمد عبد القوى يكتب .. المكتبات المتنقلة .. يا وزيرة الثقافة

المزيد