لدعم الصناعة المحلية .. مركز صناعات الجلود المتطورة يطالب بوقف استيراد الأحذية

نظم مركز صناعات الجلود المتطورة ندوة موسعة داخل مدينة صناعة الجلود بمدينة العاشر من رمضان، بمشاركة عدد من المستثمرين، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة والتطورات العالمية، إلى جانب بحث آليات دعم الصناعة وتحقيق تنمية مستدامة لقطاع الجلود.

ومن جانبه، أكد المهندس محمد زلط، نائب رئيس المركز، أن حالة الأمن والاستقرار التي تشهدها مصر تمثل عاملًا حاسمًا في دعم مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن المستثمرين ينظرون إليها باعتبارها الركيزة الأساسية لاستمرار التوسع وضخ استثمارات جديدة.

وأوضح زلط أن أي تحديات حالية تظل محدودة التأثير مقارنة بأهمية الاستقرار، لافتًا إلى أن غياب الأمان – حتى مع انخفاض الأسعار – يؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، وهو ما يعكس أولوية الاستقرار لدى مجتمع الأعمال.

وأشار إلى أن مستثمري المركز طالبوا خلال الندوة بوقف استيراد الأحذية والمنتجات الجلدية بشكل مؤقت حتى نهاية العام، لإتاحة مساحة أكبر أمام المنتج المحلي وزيادة معدلات تشغيل المصانع، إلى جانب المساهمة في تخفيف الضغط على العملة الأجنبية.



وأضاف زلط أن دعم المنتج المحلي يمثل ضرورة استراتيجية في المرحلة الحالية، ليس فقط لتعزيز الإنتاج، ولكن أيضًا لتقليل الاعتماد على الواردات وتوفير فرص عمل جديدة، مؤكدًا أن الصناعة الوطنية قادرة على تلبية احتياجات السوق بجودة تنافسية إذا ما توافرت لها الحماية والدعم الكافي.

وشدد على أن الحد من الواردات العشوائية سيسهم في استقرار السوق وخلق بيئة أكثر عدالة للمصنعين المحليين، بما يدفع نحو زيادة الاستثمارات الصناعية خلال الفترة المقبلة.

وفي السياق ذاته، أكد أحمد الحسيني، عضو مجلس إدارة مركز صناعات الجلود المتطورة، أهمية التصدي لعمليات التهريب وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية، باعتبارها أحد أبرز التحديات التي تواجه الصناعة المحلية، خاصة في ظل دخول منتجات غير مطابقة للمواصفات بأسعار غير عادلة.

وأوضح الحسيني أن مكافحة التهريب تمثل خطوة أساسية لحماية المنتج المحلي والحفاظ على تنافسية المصانع المصرية، مشددًا على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية وتفعيل القوانين المنظمة للأسواق.

وأضاف أن تقليل الواردات غير الضرورية سيسهم في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها على النمو، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب قرارات حاسمة لحماية الإنتاج المحلي وتحقيق التوازن في السوق.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة تستلزم تعزيز التعاون بين جميع المصانع داخل مدينة الجلود، والعمل وفق منظومة متكاملة تحقق التكامل الصناعي، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة للمنتج المصري وزيادة قدرته التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.

وأكد الحسيني أن دعم المنتج المحلي والتصدي للتهريب يمثلان مسارين متوازيين لا غنى عنهما لتحقيق نهضة حقيقية في قطاع الجلود.