الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

التوترات الجيوسياسية تدفع بأسواق المال العربية إلي الهبوط ختام تعاملات الثلاثاء

أسواق المال العربية
علياء فوزى

أسواق المال العربية ختام الثلاثاء:

-أسواق المال الإماراتية تخسر 24.4 مليار درهم 

-مؤشر الأسهم السعودية يغلق منخفضا

-تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية 

خيمت التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط على أداء أسواق المال العربية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء؛ إذ سيطر اللون الأحمر علي جميع شاشات البورصات العربية “مصر، الإمارات، السعودية، مسقط، قطر، الكويت، البحرينية". 

وخلال السطور التالية يستعرض موقع"صدى البلد" حركة أسواق المال العربية ختام اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026.

 مؤشر الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم منخفضا بـ 175.08 نقطة، وأنهى تعاملاته عند مستوى 11087.54 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليار ريال سعودي.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 287 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 14 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 249 شركة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، أيضا، منخفضا بـ 249.92 نقطة، ووصل إلى مستوى 22288.87 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 29 مليون ريال، فيما بلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.

البورصة المصرية

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة تداول اليوم الثلاثاء على تراجع جماعي لمؤشراتها، وسط ضغط مبيعات المصريين والعرب، في حين مال صافي تعاملات الأجانب للشراء.

تراجع مؤشر EGX30 بنسبة 2.04% ليغلق عند 46681 نقطة.

هبط مؤشر EGX70 الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.74% ليصل إلى 12799 نقطة.

واصل مؤشرEGX100 الانخفاض بنسبة 0.68% ليغلق عند 17929 نقطة.

ومالت المستثمرون المصريون والعرب تعاملاتهم للبيع بصافي 218 و27.7 مليون جنيه.

واتجهت تعاملات الأجانب اتجهت للشراء بصافي 245.8 مليون جنيه.

أسواق المال الإماراتية 

شهدت أسواق المال الإماراتية تراجعا خلال تعاملات اليوم، إذ سجلا سوقا (دبي و أبوظبي) خسائر بقيمة 24.5 مليار درهم.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تداولات جلسة اليوم الثلاثاء عند مستوى 9595.84 نقطة، مسجلاً تراجعاً بمقدار 29.35 نقطة وبنسبة بلغت 0.305%.

بلغت القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنهاية تداولات اليوم 2.768 تريليون درهم، مقارنة بـ 2.782 تريليون درهم في جلسة أمس، لتسجل تراجعاً قدره 14 مليار درهم، وبنسبة انخفاض بلغت 0.50%.

بينما أغلق مؤشر سوق دبي المالي تداولات جلسة اليوم عند مستوى 5404.10 نقطة، مسجلاً تراجعاً بمقدار 43.97 نقطة وبنسبة بلغت 0.80%.

وبلغت القيمة السوقية لسوق دبي المالي بنهاية تداولات اليوم 877.701 مليار درهم، مقارنة بـ 888.223 مليار درهم في جلسة أمس، لتسجل تراجعاً قدره 10.522 مليار درهم، وبنسبة انخفاض بلغت 1.18%.

بورصة قطر

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بـ60.56 نقطة، أي بنسبة 0.59 %، ليصل إلى مستوى 10285.66 نقطة.
وتم خلال الجلسة تداول 237 مليونا و919 ألفا و774 سهما، بقيمة 477 مليونا و91 ألفا و999.607 ريال، عبر تنفيذ 28636 صفقة في جميع القطاعات.
وارتفعت في الجلسة أسهم 13 شركة، فيما انخفضت أسهم 36 شركة أخرى، وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق.
وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 608 مليارات و205 ملايين و535 ألفا و381.210 ريال، مقارنة بـ612 مليارا و555 مليونا و168 ألفا و931.268 ريال، في الجلسة السابقة.

 مؤشر البحرين العام 

أغلقت الأسهم البحرينية تعاملات اليوم على انخفاض.
وأقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1,876.70 بانخفاض وقدره 3.70 نقاط عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع المال وقطاع الصناعات، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 908.71 بانخفاض وقدره 1.05 نقطة عن معدل أقفاله السابق.
وبلغت كمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم مليون و531 ألفًا و903 أسهم بقيمة إجمالية قدرها 507 آلاف و795 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 120 صفقة.

بورصة الكويت

انخفضت المؤشرات الرئيسية بورصة الكويت، عند إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء، بضغط تراجع 11 قطاعاً.

وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.38%، كما انخفض "العام" بنسبة 0.46%، وتراجع "الرئيسي" بـ0.86%، وهبط "الرئيسي 50" بنسبة 1.10%، عن مستوى أمس.

بورصة مسقط

أغلق المؤشر العام لبورصة مسقط "مسقط 30" تعاملات اليوم الثلاثاء، متراجعًا بنسبة 0.71% بإقفاله عند مستوى 8,217.86 نقطة، خاسرًا 58.59 نقطة، مقارنةً بمستوياته في جلسة أمس الاثنين.

وانخفض المؤشر العام اليوم؛ بضغط القطاعين المالي والخدمات، وتراجع الأول بنسبة 0.81%.

وتراجع حجم التداولات اليوم بنسبة 17.02 %، إلى 208.23 مليون ورقة مالية، مقابل 250.94 مليون ورقة مالية بالجلسة السابقة.

وتراجعت كذلك قيمة التداولات خلال الجلسة بنسبة 16.67%، إلى 61.57 مليون ريال، مقارنةً بنحو 73.89 مليون ريال جلسة أمس الاثنين.

البورصة الأردنية

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.07%، عند مستوى 3656.81 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 2.4 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 9.0 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2570 صفقة.

