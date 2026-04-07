10 جنيهات للسهم .. قيد 5 شركات حكومية بالبورصة ببرنامج الطروحات

أعلنت البورصة المصرية عن أنها ستحتفل غدًا الأربعاء بقيد 5 شركات حكومية بالسوق الرئيسية بشكل مؤقت، في خطوة تعكس استمرار الحكومة في تعزيز برنامج الطروحات الحكومية ودعم سوق المال المحلي.

وكانت البورصة تلقت طلبات قيد أسهم خمس شركات حكومية جديدة بالسوق الرئيسي، في خطوة تأتي ضمن برنامج الطروحات الحكومية لدعم سوق المال وتعزيز مشاركة المستثمرين.

الشركات الخمس هي شركات صناعية حكومية تابعة لقطاع الأعمال العام تشمل النهضة للصناعات برأس مال 756 مليون جنيه وعدد أسهم 75.6 مليون سهم والمصرية للسبائك الحديدية برأس مال 300 مليون جنيه وعدد أسهم 30 مليون سهم والنصر للتعدين برأس مال 600 مليون جنيه وعدد أسهم 60 مليون سهم والإسكندرية للحراريات برأس مال 196.8 مليون جنيه وعدد أسهم 19.68 مليون سهم وأخيرًا النصر لصناعة الزجاج والبلور برأس مال 100 مليون جنيه وعدد أسهم 10 ملايين سهم، على أن تكون القيمة الاسمية لكل سهم 10 جنيهات.

تأتي هذه الخطوة في إطار متابعة الحكومة لنحو 20 شركة تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام سابقًا، على أن يتم قيد 10 شركات خلال أسبوعين، بينما يُستكمل قيد باقي الشركات بحلول نهاية أبريل 2026.