البورصة المصرية تنهى تعاملات الثلاثاء بتراجع جماعي للمؤشرات

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة تداول اليوم الثلاثاء على تراجع جماعي لمؤشراتها، وسط ضغط مبيعات المصريين والعرب، في حين مال صافي تعاملات الأجانب للشراء.

أداء المؤشرات:

EGX30: تراجع بنسبة 2.04% ليغلق عند 46681 نقطة.

EGX70 الأسهم الصغيرة والمتوسطة: هبط بنسبة 0.74% ليصل إلى 12799 نقطة.

EGX100: استكمل الانخفاض بنسبة 0.68% ليغلق عند 17929 نقطة.

اتجاهات المستثمرين:

المستثمرون المصريون والعرب مالت تعاملاتهم للبيع بصافي 218 و27.7 مليون جنيه.

تعاملات الأجانب اتجهت للشراء بصافي 245.8 مليون جنيه.

أداء الأسهم:

ارتفع 67 سهمًا.

انخفض 137 سهمًا.

لم يتغير 14 سهمًا.