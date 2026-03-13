ارتفاع قياسي في قيم التداول الأسبوعية بالبورصة المصرية الأسبوع الماضي

ارتفعت أحجام وقيم التداول بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي، مسجلة مستويات قياسية مقارنة بالأسبوع السابق، في وقت واصل فيه المستثمرون التركيز على السندات وأذون الخزانة، بينما شكّلت الأسهم نحو 5% فقط من قيمة التداول داخل المقصورة.

أبرز أرقام التداول الأسبوعية

بلغ إجمالي قيمة التداول 815.3 مليار جنيه، مقابل 531.8 مليار جنيه الأسبوع الماضي، بنسبة زيادة تجاوزت 53%.

وصلت كمية التداول إلى نحو 8.112 مليار ورقة منفذة على 863 ألف عملية، مقارنة بـ7.043 مليار ورقة منفذة على 768 ألف عملية الأسبوع الماضي.

شكلت الأسهم نحو 5% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، فيما مثلت السندات وأذون الخزانة نحو 95% من القيمة الإجمالية.

توزيع التداول على المؤشرات

المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»: قيمة تداول 24.1 مليار جنيه، بحجم تداول 2.3 مليار ورقة منفذة عبر 431 ألف عملية.

مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70»: قيمة تداول 9.6 مليار جنيه، بحجم تداول 3.9 مليار ورقة منفذة من خلال 264.2 ألف عملية.

المؤشر الأوسع نطاقًا «إيجي إكس 100»: قيمة تداول 33.7 مليار جنيه، بحجم تداول 6.2 مليار ورقة منفذة من خلال 695.1 ألف عملية.

هذا الأداء يعكس استمرار سيطرة أدوات الدين على النشاط الأسبوعي في البورصة، مع ارتفاع ملحوظ في أحجام التداولات مقارنة بالأسبوع الماضي، ما يعكس تحرك السيولة نحو الأصول الآمنة وسط الأجواء الجيوسياسية العالمية.