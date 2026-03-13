قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيقاف مهاجم تشيلسي مباراة واحدة بسبب أرسنال
الخارجية الأمريكية : 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن المرشد الإيراني الجديد
قراء الجامع الأزهر يحيون صلاة التراويح في ليلة 24 رمضان بروايات حفص وإسحاق ورويس
محمد أنور: النجاح الحقيقي في السينما ليس بالأرقام.. والجمهور هو المعيار لا شباك التذاكر
أزمة بحرية في هرمز.. تراجع العبور إلى 77 سفينة فقط خلال مارس
التموين : توريد 2.9 مليون طن قصب للصناعات التكاملية.. وإنتاج 306 آلاف طن سكر
رعب دولة الاحتلال .. إيران تقصف وسط إسرائيل برأس حربية عنقودية
أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 13-3-2026
حصيلة صادمة.. الجيش الإيراني يعلن تدمير 111 طائرة مسيّرة منذ بداية الحرب
مرموش مرشح لقيادة السيتي أمام ويستهام بالدوري الإنجليزي
المصري البورسعيدي يسعي لمواصلة مشواره القاري أمام شباب بوزداد
لاريجاني يرد على وزير الحرب الأمريكي: قيادتنا بين الناس وأنتم في جزيرة إبستين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع قياسي في قيم التداول الأسبوعية بالبورصة المصرية الأسبوع الماضي

ارتفعت أحجام وقيم التداول بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي، مسجلة مستويات قياسية مقارنة بالأسبوع السابق، في وقت واصل فيه المستثمرون التركيز على السندات وأذون الخزانة، بينما شكّلت الأسهم نحو 5% فقط من قيمة التداول داخل المقصورة.

أبرز أرقام التداول الأسبوعية

بلغ إجمالي قيمة التداول 815.3 مليار جنيه، مقابل 531.8 مليار جنيه الأسبوع الماضي، بنسبة زيادة تجاوزت 53%.

وصلت كمية التداول إلى نحو 8.112 مليار ورقة منفذة على 863 ألف عملية، مقارنة بـ7.043 مليار ورقة منفذة على 768 ألف عملية الأسبوع الماضي.

شكلت الأسهم نحو 5% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، فيما مثلت السندات وأذون الخزانة نحو 95% من القيمة الإجمالية.

توزيع التداول على المؤشرات

المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»: قيمة تداول 24.1 مليار جنيه، بحجم تداول 2.3 مليار ورقة منفذة عبر 431 ألف عملية.

مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70»: قيمة تداول 9.6 مليار جنيه، بحجم تداول 3.9 مليار ورقة منفذة من خلال 264.2 ألف عملية.

المؤشر الأوسع نطاقًا «إيجي إكس 100»: قيمة تداول 33.7 مليار جنيه، بحجم تداول 6.2 مليار ورقة منفذة من خلال 695.1 ألف عملية.

هذا الأداء يعكس استمرار سيطرة أدوات الدين على النشاط الأسبوعي في البورصة، مع ارتفاع ملحوظ في أحجام التداولات مقارنة بالأسبوع الماضي، ما يعكس تحرك السيولة نحو الأصول الآمنة وسط الأجواء الجيوسياسية العالمية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات

الأرصاد الجوية

ذروة الارتفاع.. الأرصاد تعلن مفاجأة للمواطنين بشأن حالة الجو

هشام سليم ونجلة

نجل هشام سليم: خسرت أبويا و صديقي.. ولسه مكتوب في بطاقتي أنثى.. وعايش في البرتغال

سعر الذهب

نزل 300 جنيه قبل الإفطار| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

الأهلي

إعلامي يعلن مفاجأة حال توديع الأهلي دوري أبطال أفريقيا

قانون التصالح في مخالفات البناء

الحكومة تعلن استعدادها لإنهاء أزمة التصالح.. 3 حالات لا ينطبق عليهم القانون

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سيول في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سيول في هذه المناطق

المعاشات

بعد طرح نواب تعديل قانون المعاشات.. إقرار معاش إضافي لهؤلاء بشروط

ترشيحاتنا

نور هشام سليم - فيفي عبده

نور هشام سليم يرد على شائعات زواجه من حفيدة فيفي عبده

فعاليات ثقافية وفنية

ثقافة البحر الأحمر يختتم فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية

مسلسل فن الحرب

مسلسل فن الحرب الحلقة 24 .. يوسف الشريف يهدد ريم مصطفى بشقيقها

بالصور

طرق تنظيف دهون حوائط المطبخ بسهولة.. وصفات منزلية فعالة للتخلص من أصعب البقع

أفضل طرق تنظيف دهون المطبخ من الحوائط
أفضل طرق تنظيف دهون المطبخ من الحوائط
أفضل طرق تنظيف دهون المطبخ من الحوائط

5 مشروبات طبيعية تدعم صحة الكلى وتساعد على طرد السموم من الجسم في رمضان.. تعرف عليها

أفضل مشروبات لتنظيف الكلى من السموم
أفضل مشروبات لتنظيف الكلى من السموم
أفضل مشروبات لتنظيف الكلى من السموم

هل تشرب كمية كافية من الماء؟.. علامات الجفاف عليك الانتباه لها

الكمية الموصى بها من الماء يوميًا
الكمية الموصى بها من الماء يوميًا
الكمية الموصى بها من الماء يوميًا

طريقة عمل البيف ستراجانوف.. وصفة سهلة ومختلفة

طريقة عمل البيف ستراجانوف
طريقة عمل البيف ستراجانوف
طريقة عمل البيف ستراجانوف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد