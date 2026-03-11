ارتفاع مؤشر بورصة عمان 0.45% وتداولات بقيمة 5.1 مليون دينار

بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الأربعاء، نحو 5.1 مليون دينار أردني؛ بما يعادل نحو 7.2 مليون دولار أمريكي، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة 1.7 مليون سهم، تم تنفيذها من خلال 1889 عقدا.

وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم عند إغلاق تعاملات اليوم إلى 3653 نقطة، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 0.45%.

وعلى مستوى القطاعات، ارتفع الرقم القياسي لقطاع المال بنسبة 0.72%، كما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.24%، في حين تراجع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.06%.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 90 شركة مع إغلاقاتها السابقة، أظهرت 36 شركة ارتفاعًا في أسعار أسهمها.

فيما سجلت 22 شركة انخفاضًا في أسعار أسهمها، بينما استقرت أسعار باقي الشركات دون تغيير.