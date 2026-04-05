ختام تعاملات الأحد.. تباين أسواق المال العربية.. والبورصة المصرية تربح 52 مليار جنيه

أسواق المال العربية اليوم الأحد

-البورصة المصرية تربح 52 مليار جنيه

-مؤشر الأسهم السعودية الرئيس يغلق مرتفعا

-ارتفاع مؤشر بورصة مسقط “30” بنسبة 0.49%

تباينت مؤشرات أسواق المال العربية مستهل تعاملات الأسبوع الجاري، مع استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية علي إيران والتي اندلعت في 28 فبراير الماضي.

وخلال السطور التالية يستعرض موقع"صدى البلد" حركة أسواق المال العربية ختام اليوم الأحد 5 أبريل 2026، والتي شهدت ارتفاع بورصات السعودية، الأردن ،مصر، مسقط وتراجعت القطرية والكويتية والبحرينية بينما بورصة الإمارات إجازة رسمية وتستأنف تداولتها غدا الإثنين.

البورصة المصرية

ارتفع أداء مؤشرات البورصة المصرية ختام تداولات اليوم، ربحت القيمة السوقية لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 52 مليار جنيه ليبلغ مستوى 3.332 تريليون جنيه .

جاء الأداء بدعم عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية، والمستثمرين الأفراد العرب، فيما مالت تعاملات المؤسسات العربية والمحلية والمستثمرين الأفراد المصريين والأجانب نحو البيع.

وفي ختام اليوم، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "EGX30" نحو 1.89% عند مستوى 47276 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX70" متساوي الأوزان 0.73% عند مستوى 12846 نقطة، بينما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً "EGX100" متساوي الأوزان 0.98% عند مستوى 17898 نقطة.

مؤشر الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم، مرتفعًا بمقدار 3.58 نقطة، ليصل إلى مستوى 11271.96 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.2 مليار ريال سعودي.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 260 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 142 شركة ارتفاعًا في قيمتها، بينما تراجعت أسهم 114 شركة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" منخفضًا بمقدار 27.59 نقطة، ليصل إلى مستوى 22524.08 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 17 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 1.7 مليون سهم.

بورصة مسقط

ارتفع المؤشر العام لسوق مسقط بنهاية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، بنسبة 0.49%، عند مستوى 8,275.79 نقطة، رابحًا 39.955 نقطة عن مستوياته في جلسة الخميس الماضي.

وتراجع حجم التداولات اليوم بنسبة 26.06 %، ليصل إلى 184.63 مليون ورقة مالية، مقابل 249.69 مليون ورقة مالية بالجلسة السابقة.

وتراجعت قيمة التداولات بنسبة 20.41 %خلال الجلسة إلى 61.93 مليون ريال، مقارنةً بنحو 77.81 مليون ريال جلسة الخميس الماضي.

بورصة الأردن

سجلت بورصة عمّان، اليوم "الأحد"، حجم تداول إجمالي بلغ 13.8 مليون دينار أردني، بما يعادل نحو 19.5 مليون دولار أمريكي، مع تداول 4.7 مليون سهم من خلال تنفيذ 3812 عقدًا.

وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم ليصل إلى 3651 نقطة، مسجلًا زيادة بنسبة 0.4%، مدعومًا بأداء إيجابي لقطاعي المال والخدمات.

وعلى مستوى القطاعات، تراجع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.81%، وفي المقابل ارتفع مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.79%، كما صعد مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.28%.

وبمقارنة أسعار إغلاق الشركات المتداولة والبالغ عددها 93 شركة، مع إغلاقاتها السابقة، ارتفعت أسعار أسهم 36 شركة، بينما انخفضت أسعار أسهم 29 شركة، ما يعكس تباينًا في أداء الأسهم خلال جلسة اليوم.

مؤشر بورصة قطر

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بـ 66.80 نقطة، أي نسبة 0.65 %، ليصل إلى مستوى 10160.38 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول 76 مليونا و293 ألفا و849 سهما، بقيمة 151 مليونا و243 ألفا و69.916 ريال، عبر تنفيذ 7320 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 21 شركة، فيما انخفضت أسهم 29 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 601 مليار و649 مليونا و122 ألفا و525.740 ريال، مقابل 604 مليارات و856 مليونا و293 ألفا و94.354 ريال، في الجلسة السابقة.

بورصة الكويت

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم، على انخفاض مؤشرها العام بـ 24.35 نقطة، أي نسبة 0.29 %، ليبلغ مستوى 8444.09 نقطة.

وتم تداول 148.5 مليون سهم، عبر 12161 صفقة نقدية بقيمة 42.4 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بـ 24.13 نقطة، أو 0.31%، ليبلغ مستوى 7738.57 نقطة، من خلال تداول 79.5 مليون سهم عبر 6610 صفقات نقدية بقيمة 12.4 مليون دينار.

وانخفض مؤشر السوق الأول بـ 35.95 نقطة، أي ما يعادل 0.40 %، ليبلغ مستوى 9032.40 نقطة من خلال تداول 69 مليون سهم عبر 5551 صفقة بقيمة 29.9 مليون دينار.

كما فقد مؤشر (رئيسي 50)، 16.17 نقطة، أي نسبة 0.20 %، ليبلغ مستوى 8041.66 نقطة من خلال تداول 66 مليون سهم بقيمة 10.53 مليون دينار.

مؤشر البحرين العام

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,880.05 نقطة بانخفاض وقدره 9.58 نقاط عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع الاتصالات وقطاع المال وقطاع العقارات، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 902.65 نقطة بانخفاض وقدره 2.13 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 828 ألفًا و612 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 271 ألفًا و888 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 84 صفقة.