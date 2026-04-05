13.8 مليون دينار تداولات بورصة عمان خلال تعاملات اليوم

سجلت بورصة عمّان، اليوم "الأحد"، حجم تداول إجمالي بلغ 13.8 مليون دينار أردني، بما يعادل نحو 19.5 مليون دولار أمريكي، مع تداول 4.7 مليون سهم من خلال تنفيذ 3812 عقدًا.

وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم ليصل إلى 3651 نقطة، مسجلًا زيادة بنسبة 0.4%، مدعومًا بأداء إيجابي لقطاعي المال والخدمات.

وعلى مستوى القطاعات، تراجع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.81%، وفي المقابل ارتفع مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.79%، كما صعد مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.28%.

وبمقارنة أسعار إغلاق الشركات المتداولة والبالغ عددها 93 شركة، مع إغلاقاتها السابقة، ارتفعت أسعار أسهم 36 شركة، بينما انخفضت أسعار أسهم 29 شركة، ما يعكس تباينًا في أداء الأسهم خلال جلسة اليوم.