36 مليار جنيه أرباحا.. ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية

اختتمت البورصة المصرية تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف الأسبوع، على ارتفاع جماعي للمؤشرات، ليربح رأس المال السوقي نحو 36 مليار جنيه ويغلق عند مستوى 3.234 تريليون جنيه.

أداء المؤشرات:

ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 45321 نقطة.

وصعد مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.09% ليغلق عند 55061 نقطة.

كما ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.25% ليغلق عند 20602 نقطة.

وقفز مؤشر EGX35-LV للأسهم منخفضة التقلبات بنسبة 1.12% ليغلق عند 5240 نقطة.

مؤشرات الأسهم المتوسطة والصغيرة:

ارتفع مؤشر إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.28% ليغلق عند 12535 نقطة.

كما صعد مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.31% ليغلق عند 17426 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.12% ليغلق عند 4775 نقطة.