رانيا يعقوب: سوق المشتقات أحد أهم خطوات البورصة المصرية لتوفير أداة للتحوط

أكدت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أن إطلاق المرحلة الأولى لسوق المشتقات في مصر يُعد أحد أهم الخطوات التي اتخذتها إدارة البورصة المصرية.



وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ميرفت المليجي مقدمة برنامج "مال وأعمال"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الهدف الرئيسي يتمثل في توفير أداة للتحوط في ظل التقلبات العالمية الراهنة التي تؤثر في اتجاهات المستثمرين وحركة السيولة.

وأوضحت أن السوق المصرية كانت على مدار سنوات طويلة تجذب المستثمرين الأفراد بصورة أكبر، فيما تستهدف الخطة المقبلة جذب المستثمرين المؤسسيين.

وأكدت أن وجود أدوات مالية للتحوط من مخاوف التحركات والأزمات العالمية أصبح من أهم العوامل التي ينظر إليها المستثمر الأجنبي وكذلك الأفراد.

وتابعت أن سوق المشتقات سيوفر سوقاً موازياً وأدوات مالية تساعد المستثمرين، سواء أفراداً أو مؤسسات، على التحوط من التقلبات العالمية.