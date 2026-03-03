قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ستعرفون قريبا.. ترامب يتوعد إيران برد قوي على هجوم السفارة الأمريكية بالسعودية
نتنياهو: هاجمنا إيران قبل أن تصبح قدراتها النووية محصنة
أشواط إضافية.. خالد طلعت يثير غضب جماهير الأهلي والسبب الحكام
اجتماع عاجل مع توروب.. محمد طارق أضا يكشف تطورات هامة داخل الأهلي
هشام يكن: هتافات الجماهير ضدي كانت تعطيني باور في الملعب
محمود أبو الدهب: الدوري محسوم للأهلي بنسبة 100% .. والشاطر يضحك في الآخر
استمرت سنوات.. تفاصيل عملية استخباراتية إسرائيلية لاغتيال المرشد الإيراني
دعاء الفجر 13 رمضان.. كلمات مستجابة لتيسير الرزق والفرج القريب
بين الحرب والتجارة.. مصر تعيد توجيه الحاصلات الزراعية للسوق المحلي وخبير يوضح مستقبل الأسعار
كريستوف بولسكي: الأوروبيون متفقون على أن العالم وإيران سيكونان أفضل بعد خامنئي
يسرائيل هيوم: 15 طائرة تزويد بالوقود أمريكية في طريقها إلى الشرق الأوسط
السعودية تكشف تفاصيل حريق داخل السفارة الأمريكية و الأضرار الناجمة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رانيا يعقوب: سوق المشتقات أحد أهم خطوات البورصة المصرية لتوفير أداة للتحوط

هاني حسين

أكدت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أن إطلاق المرحلة الأولى لسوق المشتقات في مصر يُعد أحد أهم الخطوات التي اتخذتها إدارة البورصة المصرية.


وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ميرفت المليجي مقدمة برنامج "مال وأعمال"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الهدف الرئيسي يتمثل في توفير أداة للتحوط في ظل التقلبات العالمية الراهنة التي تؤثر في اتجاهات المستثمرين وحركة السيولة.

وأوضحت أن السوق المصرية كانت على مدار سنوات طويلة تجذب المستثمرين الأفراد بصورة أكبر، فيما تستهدف الخطة المقبلة جذب المستثمرين المؤسسيين.

وأكدت أن وجود أدوات مالية للتحوط من مخاوف التحركات والأزمات العالمية أصبح من أهم العوامل التي ينظر إليها المستثمر الأجنبي وكذلك الأفراد.

وتابعت أن سوق المشتقات سيوفر سوقاً موازياً وأدوات مالية تساعد المستثمرين، سواء أفراداً أو مؤسسات، على التحوط من التقلبات العالمية.

