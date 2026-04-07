أكسيوس : المحادثات بين إيران وأمريكا تظهر بوادر تقدم مع اقتراب انتهاء مهلة ترامب

قال مسؤولان أمريكي وإسرائيلي ومصدران آخران مطلعان لموقع (أكسيوس) الأمريكي إنه تم إحراز تقدم خلال الساعات الـ24 الماضية في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

وجاء هذا التقدم في المحادثات على الرغم من أن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، قبل المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الساعة 8 مساء اليوم الثلاثاء (بتوقيت شرق الولايات المتحدة) ، يبدو أمرًا بعيد المنال.

وأشار الموقع الأمريكي إلى أن الفشل في التوصل إلى اتفاق بحلول الموعد النهائي الذي حدده ترامب — أو على الأقل إحراز تقدم كافٍ لإقناع ترامب بتمديده — سيؤدي إلى تصعيد غير مسبوق في الحرب.

وهدد ترامب بتدمير الجسور ومحطات الطاقة الإيرانية إذا لم توافق طهران على فتح مضيق هرمز، كما أشار إلى أهداف أخرى مثل البنية التحتية للنفط والمياه.

وكتب ترامب على منصته (تروث سوشيال) صباح اليوم "حضارة بأكملها ستزول الليلة، ولن تعود أبدًا. لا أريد أن يحدث ذلك، لكنه سيحدث على الأرجح".

وتشير المصادر إلى أن التحديات الرئيسية في الوقت الحالي تتمثل في تلبية مطلب إيران بالحصول على ضمان قوي بأن الولايات المتحدة وإسرائيل لن تستأنفا الحرب بعد فترة توقف مؤقتة، إلى جانب بطء ردود القيادة الإيرانية بسبب الوضع الأمني.

بدورها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن ترامب وحده هو الذي يعرف "الوضع الحالي وما سيفعله .. أمام النظام الإيراني مهلة حتى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي ليتجاوب مع الظروف الراهنة ويتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة".

وقال مسؤول أمريكي ومصدر آخر مطلع إن إيران أرسلت أمس الاثنين مقترحًا إلى الولايات المتحدة عبر الوسطاء، ورغم أنه لم يكن متوافقاً مع المواقف الأمريكية، إلا أن البيت الأبيض اعتبره في الواقع مشجعاً إلى حد ما.

وتابع المسؤول الأمريكي قائلًا "لم يكن الاقتراح الأخير الذي تلقيناه هو ما كنا نريده بالضبط، لكنه كان أفضل بكثير مما توقعنا".

وقال مصدر مطلع ل(أكسيوس) إن الوسطاء عملوا مع الجانب الإيراني بعد ذلك على إجراء تعديلات على المقترح وإعادة صياغته.

وأوضح الموقع الأمريكي أن الخيار الرئيسي قيد المناقشة هو اتخاذ مجموعة من تدابير بناء الثقة من جانب كل من إيران والولايات المتحدة، تركز على إعادة فتح مضيق هرمز مقابل ضمانات بإنهاء الحرب.

وأشار (أكسيوس) إلى أنه يجري مناقشة وقف إطلاق النار لمدة 45 يوماً لإتاحة الفرصة لإجراء مفاوضات حول اتفاق أوسع نطاقًا.

وقبل أن ينشر ترامب منشوره التهديدي صباح اليوم، أخبر المقربين منه أن المفاوضات مع الإيرانيين "جادة للغاية"، لكنه لم يكن يعلم ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق.

وقال أحد المصادر المطلعة إن "الوسطاء يبذلون جهودًا حثيثة. والمحادثات جادة. وسننتظر القرار الإيراني".

وأوضح مصدر آخر تجدد المناقشات حول احتمال عقد اجتماع مباشر بين وفد أمريكي برئاسة نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس ووفد إيراني.

وأكد مسؤول أمريكي وجود رغبة في إجراء مزيد من المحادثات، مشيرًا إلى أن جنيف كانت موقع المحادثات الأسبوع الماضي، وقد تكون إسلام آباد مكان المحادثات هذا الأسبوع.