حسين فهمي رئيسًا لمهرجان القاهرة السينمائي ويباشر العمل مع فريقه منذ شهرين | خاص

علم “صدى البلد” من مصادره أن الفنان الكبير حسين فهمي يواصل أداء مهامه كرئيس لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بانتظام، لمتابعة سير التحضيرات الخاصة بالدورة السابعة والأربعين للمهرجان.



وفي هذا السياق، أكد المصدر أن الفريق الفني والإداري وأعضاء مكتب المهرجان يعلمون منذ أكثر من 60 يوما على إنجاز المهام التنظيمية وتنسيق الفعاليات المختلفة، لضمان الالتزام بالخطة الزمنية المقررة لإقامة المهرجان المقرر من 11 إلى 20 نوفمبر المقبل.



وتأتي هذه التحضيرات المكثفة استكمالًا للاستراتيجية التي جرى الاتفاق عليها مطلع مارس الماضي، خلال لقاء الفنان حسين فهمي بالدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، حيث تم مناقشة خطة عمل الدورة القادمة مع التركيز على تعزيز مكانة المهرجان الإقليمية والدولية.





وأكدت وزيرة الثقافة أهمية تقديم الدعم الكامل للمهرجان، مشيرة إلى ضرورة تبني المواهب الشابة من مختلف المحافظات عبر ورش عمل متخصصة، وعرض الأفلام المشاركة بالتوازي في عدة مناطق، والتوسع في برنامج ترميم كنوز السينما المصرية.



ومن جانبه، أعرب حسين فهمي عن تقديره للدعم الذي تقدمه وزارة الثقافة، مؤكدًا أن الدورة القادمة ستشهد فعاليات نوعية تعكس عراقة المهرجان وتواكب التطورات الحديثة في صناعة السينما والسياسة الفنية المصرية.

