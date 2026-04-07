عملية قطع الشرايين.. إسرائيل تهاجم 8 جسور استراتيجية في إيران

شنت طائرات مقاتلة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي هجمات على 8 أقسام استراتيجية من الجسور في أنحاء إيران.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن هجوم واسع النطاق على البنية التحتية للنقل التي تستخدمها القوات المسلحة الإيرانية.

وتعد هذه الجسور بنى تحتية تستخدمها القوات المسلحة الإيرانية كشرايين نقل رئيسية لنقل الأسلحة والمعدات العسكرية المتطورة والذخائر.

ونفذت الهجمات في مواقع رئيسية بالبلاد، بما في ذلك العاصمة طهران، بالإضافة إلى مدن خرج وتبريز وكاشان وقم، التي تُشكل مراكز لوجستية حيوية للتشكيلات العسكرية الإيرانية.

ويؤكد جيش الاحتلال أن المعابر التي استُهدفت كانت نشطة باستمرار في الآونة الأخيرة.

ووفقًا لمعلومات استخباراتية، استخدمت القوات المسلحة الإيرانية هذه الجسور لترويج عمليات واسعة النطاق ضد إسرائيل ومصالح أمريكية في الشرق الأوسط.

وكان الهدف من الهجوم المستهدف هو تعطيل قدرة القوات المسلحة الإيرانية على نقل المكونات العسكرية الحساسة، وبالتالي الإضرار بسلسلة إمداد المنظمات العاملة تحت رعاية إيران.

ووفقا لمزاعم إسرائيلية فقد اتخذت إجراءات صارمة قبل الهجوم لتقليل احتمالية إلحاق الأذى بالمدنيين الأبرياء.