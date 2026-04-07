انتهاء مهلة ترامب لـ إيران
00
س
:
00
د
:
00
ث
قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

لأول مرة في مصر والوطن العربي .. إطلاق خدمة منظار الجهاز الهضمي المُكبّر بمستشفى أحمد ماهر

منظار الجهاز الهضمي
منظار الجهاز الهضمي
عبدالصمد ماهر

في طفرة طبية جديدة تضع المنظومة الصحية المصرية على خارطة التطور العالمي، أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية عن بدء تشغيل خدمة المنظار المكبر (Magnifying Endoscopy) بوحدة مناظير الجهاز الهضمي المتقدمة بمستشفى أحمد ماهر التعليمي، لتصبح بذلك أول صرح طبي يوفر هذه التقنية المتطورة في مصر والشرق الأوسط.

وصرح أ. د. محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة، بأن إدخال هذه الخدمة يأتي ضمن خطة الدولة للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة داخل المستشفيات التعليمية وتجهيزها بأحدث ما توصل إليه العلم عالمياً،  

مستويات غير مسبوقة

وأكد على أن تقنية الـمنظار المُكبّر Magnifying Endoscopy قفزة نوعية في مجال مناظير الجهاز الهضمي، وتعتبر ثورة في التشخيص المبكر للأورام، حيث تتيح للأطباء تكبير الأنسجة داخل الجهاز الهضمي إلى مستويات غير مسبوقة تصل إلى حد الرؤية المجهرية المباشرة أثناء الفحص، وتمكنهم من تمييز الخلايا السرطانية في مراحلها الأولى (T1) بدقة متناهية، وتجنب المريض الحاجة إلى أخذ عينات جراحية من الأورام، حيث يمكنها تحديد طبيعة النسيج (حميد أم خبيث) دون الحاجة لانتظار نتائج التحاليل في بعض الحالات، وتدعم دقة التدخل بتقنيات الفراغ الثالث، ويمكنها تحديد حدود الأورام بدقة لمساعدة الأطباء في عمليات استئصال الأورام بالمنظار (ESD) و(EMR)، مما يوفر خدمة طبية متقدمة ومتميزة للمريض المصرى.

وأضاف رئيس الهيئة بأن تشغيل هذه الخدمة بوحدة المناظير المتقدمة بمستشفى أحمد ماهر يؤكد على الريادة المصرية فى التخصصات الدقيقة، وأن هدفنا ليس مجرد تقديم خدمة علاجية، بل نصنع معياراً جديداً للرعاية الصحية في المنطقة، وبفضل الكوادر الطبية المؤهلة في وحدات الهيئة، أصبحت مصر الآن الوجهة الأولى في الوطن العربي لتقنيات المناظير المتقدمة.

وأشار أ. د. مصطفى القاضى، مدير مستشفى أحمد ماهر التعليمي، إلى أن وحدة مناظير الجهاز الهضمي المتقدمة بالمستشفى من الوحدات الرائدة التي تضم نخبة من الاستشاريين والمتخصصين، وتستقبل مئات الحالات شهرياً، وبتدشين خدمة المنظار المكبر، تكتمل حلقة الخدمات الطبية المتقدمة التي تقدمها الوحدة لخدمة المريض المصري، وتوفير هذا الجهاز داخل المستشفى يعد إنجازاً كبيراً، حيث كان المرضى يضطرون سابقاً للسفر للخارج للحصول على مثل هذا التشخيص الدقيق.

وأوضح أ. د. أحمد عبده يوسف، استشارى مناظير الجهاز الهضمي المتقدمه بالوحدة، أن تقنية فحص الجهاز الهضمي بالمنظار المُكبّر تقنية متطورة تتيح للطبيب تكبير صورة الأنسجة والجهاز الهضمي من الداخل ل ١٥٠ ضعف هذا ليس مجرد تكبير عادى بل يساعدنا فى التشخيص المكبر جدا لأورام الجهاز الهضمى والتقييم الدقيق للعشاء المخاطى المبطن للجهاز الهضمي، وتحديد حدود الإصابة بدقة لضمان إزالة الأنسجة المصابة بالكامل بحدود امان عالية.

الجدير بالذكر أن أ. د. محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة، قام بإجراء أول حالة باستخدام منظار الجهاز الهضمي المُكبّر فور تشغيل الخدمة، لفتاة تبلغ من العمر ٢٥ عاماً.

مصر الوطن العربي المستشفيات التعليمية منظار الجهاز الهضمي مستشفى أحمد ماهر التعليمي التشخيص المبكر المناظير

المزيد

المزيد